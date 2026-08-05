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Thể thao

Tân binh Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

  • Thứ tư, 5/8/2026 21:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Coventry đồng ý chi 27 triệu euro, kèm 3 triệu euro phụ phí, để đưa Yirenkyi về từ Nordsjaelland. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng.

Yirenkyi gia nhập Coventry.

Yirenkyi là tân binh thứ năm của Coventry ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, cho thấy quyết tâm tăng cường lực lượng trước mùa giải trở lại Premier League. Trước đó, đội bóng này đã chiêu mộ Carl Rushworth, Loum Tchaouna, Aurele Amenda và Frank Onyeka.

Tổng giá trị thương vụ lên tới 30 triệu euro cũng giúp Yirenkyi trở thành một trong 5 cầu thủ Ghana có mức phí chuyển nhượng cao nhất từng gia nhập Premier League. Anh xếp sau những ngôi sao như Antoine Semenyo, Thomas Partey và Mohammed Kudus. Đáng chú ý, Semenyo và Kudus vẫn đang thi đấu tại Premier League.

Ban lãnh đạo Coventry tin rằng Yirenkyi sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch nâng tầm đội bóng ở mùa giải 2026/27. Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kỹ năng điều tiết tuyến giữa, tiền vệ người Ghana được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn và sáng tạo cho hàng tiền vệ.

Thương vụ này cũng cho thấy tham vọng lớn của Coventry trong việc xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh mục tiêu trụ hạng tại Premier League.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Duy Luân

Coventry City Coventry City premier league Caleb Yirenkyi

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