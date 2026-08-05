Tân binh Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Coventry đồng ý chi 27 triệu euro, kèm 3 triệu euro phụ phí, để đưa Yirenkyi về từ Nordsjaelland. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng.

Yirenkyi gia nhập Coventry.

Yirenkyi là tân binh thứ năm của Coventry ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, cho thấy quyết tâm tăng cường lực lượng trước mùa giải trở lại Premier League. Trước đó, đội bóng này đã chiêu mộ Carl Rushworth, Loum Tchaouna, Aurele Amenda và Frank Onyeka.

Tổng giá trị thương vụ lên tới 30 triệu euro cũng giúp Yirenkyi trở thành một trong 5 cầu thủ Ghana có mức phí chuyển nhượng cao nhất từng gia nhập Premier League. Anh xếp sau những ngôi sao như Antoine Semenyo, Thomas Partey và Mohammed Kudus. Đáng chú ý, Semenyo và Kudus vẫn đang thi đấu tại Premier League.

Ban lãnh đạo Coventry tin rằng Yirenkyi sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch nâng tầm đội bóng ở mùa giải 2026/27. Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kỹ năng điều tiết tuyến giữa, tiền vệ người Ghana được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn và sáng tạo cho hàng tiền vệ.

Thương vụ này cũng cho thấy tham vọng lớn của Coventry trong việc xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh mục tiêu trụ hạng tại Premier League.

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