Tái định vị ngân hàng từ câu chuyện toàn cầu đến bước chuyển tại VN

Việc thay đổi bộ nhận diện doanh nghiệp không chỉ là câu chuyện về hình ảnh, mà còn chứa đựng định hướng chiến lược và tầm nhìn của tổ chức trong tương lai.

Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, nơi công nghệ, dữ liệu và hành vi khách hàng thay đổi cách thức vận hành thị trường, việc tái định vị thương hiệu trở thành quyết định mang tính chiến lược đối với nhiều tổ chức.

Từ định chế tài chính toàn cầu đến ngân hàng trong nước, làn sóng “làm mới” thương hiệu tăng tốc như cách tái khẳng định vị thế, mở rộng hệ sinh thái khách hàng và tạo khác biệt. Xa hơn, đó còn là cách ngân hàng phát đi tín hiệu về tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển và vai trò họ muốn đảm nhiệm trong cấu trúc tăng trưởng mới.

Khi ngân hàng toàn cầu tái định vị

Làn sóng tái định vị thương hiệu đã xuất hiện từ sớm tại thị trường phát triển. Ví dụ điển hình là DBS - ngân hàng chuyển mình từ định chế tài chính truyền thống thành “công ty công nghệ cung cấp dịch vụ ngân hàng”. Thay vì chỉ số hóa quy trình, DBS tái thiết toàn bộ mô hình vận hành, tích hợp vào đời sống số của khách hàng. Khẩu hiệu “Live more, bank less” (sống trọn vẹn, ngân hàng giản đơn) phản ánh triết lý thiết kế trải nghiệm: Ngân hàng trở nên “vô hình”, vận hành trơn tru phía sau cuộc sống của người dùng.

Tại châu Âu, BBVA lựa chọn cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn. Ngân hàng này không chỉ chuyển đổi công nghệ, mà còn hợp nhất toàn bộ hệ thống thương hiệu trên quy mô toàn cầu. Điều này phản ánh mô hình vận hành xuyên biên giới, trong đó ngân hàng hoạt động như nền tảng tài chính số, thay vì tập hợp thực thể địa phương rời rạc.

Trong khi đó, ING theo đuổi chiến lược “Think forward” với trọng tâm đơn giản hóa, minh bạch hóa và cá nhân hóa trải nghiệm. Nhận diện thương hiệu được điều chỉnh phù hợp môi trường số, mỗi điểm chạm, từ ứng dụng di động đến nền tảng web, đều góp phần định hình trải nghiệm tổng thể.

Dù khác cách triển khai, các trường hợp này đều cho thấy điểm chung là hệ thống nhận diện mới không phải điểm khởi đầu của sự thay đổi, mà là dấu ấn thị giác của quá trình chuyển hóa đã âm thầm diễn ra bên trong tổ chức.

Xu hướng làm mới thương hiệu đang tăng tốc để khẳng định vị thế, mở rộng tệp khách hàng.

Tại Việt Nam, ngành ngân hàng bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện. Hành vi người dùng thay đổi nhanh, với ưu tiên dành cho nền tảng di động. Dịch vụ tài chính số trở nên phổ biến, trong khi khoảng cách về tính năng giữa các ngân hàng dần được thu hẹp.

Tuy nhiên, sự thay đổi không chỉ diễn ra ở tầng công nghệ. Ở cấp độ sâu hơn, thị trường chứng kiến quá trình ngân hàng bứt tốc, đầu tư mạnh vào hạ tầng số và năng lực vận hành. Trong tiến trình này, tái định vị thương hiệu trở thành một phần không thể tách rời của quá trình chuyển đổi tổng thể, kết nối giữa “bên trong” và “bên ngoài”, giữa cách ngân hàng vận hành và cách thị trường cảm nhận.

Tầm nhìn, bản sắc và khát vọng vươn tầm của SHB

Trong bối cảnh ngành ngân hàng chuyển dịch từ cạnh tranh sản phẩm sang cạnh tranh mô hình phát triển, SHB là định chế tài chính điển hình của Việt Nam khi tiếp cận việc thay đổi nhận diện như chiến lược dài hạn.

Sau 33 năm phát triển và đồng hành đất nước, 2026 đánh dấu tròn hai thập kỷ SHB tiên phong chuyển đổi từ mô hình ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị, đổi tên từ Ngân hàng Nhơn Ái thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Dấu mốc này không chỉ mở ra bước ngoặt phát triển cho SHB mà còn góp phần thúc đẩy làn sóng chuyển đổi diện rộng tại nhiều tổ chức tín dụng khác, qua đó khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong quá trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng Việt Nam.

SHB viết tiếp câu chuyện đồng hành đất nước với diện mạo mới và khát vọng vươn tầm.

Hiện tại, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, SHB tiếp tục khởi động hành trình tái định vị thương hiệu. Việc làm mới hệ thống nhận diện được SHB đặt trong định hướng chiến lược tổng thể cho giai đoạn phát triển mới: “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”. Ở đó, thương hiệu trở thành sự kết tinh của tầm nhìn dài hạn, vị thế ngân hàng ngày càng nâng cao và khát vọng vươn tầm quốc tế. Như Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển từng nhấn mạnh: “Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế”.

Từ biểu tượng chữ “S” gợi hình dáng đất nước, hệ nhận diện mới của SHB mở ra cách diễn giải mang tính vận động. Chữ “S” không còn là ký hiệu tĩnh mà trở thành hình ảnh của dòng chảy tài chính, tăng trưởng và giá trị trong nền kinh tế. Trên nền đó, triết lý “trời tròn, đất vuông” được chuyển hóa thành cấu trúc vuông - tròn, tạo nên sự cân bằng giữa nền tảng ổn định của định chế tài chính và khả năng linh hoạt trước biến động thị trường. Hệ màu cam - xanh đậm tiếp tục đóng vai trò vừa kế thừa bản sắc, vừa gia tăng chiều sâu và độ tin cậy, trong khi hệ chữ tối giản, hình học giúp đảm bảo tính nhất quán và khả năng thích ứng trên điểm chạm số.

“Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế”. Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển

Thay đổi nhận diện đánh dấu bước chuyển từ nội tại ra bên ngoài của SHB, thể hiện sự thống nhất trong tư duy chiến lược và định hướng phát triển ở giai đoạn tiếp theo. Đây không chỉ là sự làm mới về hình ảnh, mà còn là quá trình cô đọng lại câu chuyện thương hiệu, hiện đại hóa ngôn ngữ biểu đạt và gia tăng chiều sâu biểu tượng, nhằm phản ánh cách nhất quán hơn chuyển động đang diễn ra bên trong tổ chức.

SHB định hướng trở thành “ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, không chỉ đóng vai trò tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, mà đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối, luân chuyển dòng vốn, cung cấp giải pháp/dịch vụ tài chính cho hệ sinh thái đối tác chiến lược, doanh nghiệp lớn, chuỗi cung ứng, nhóm SME và khách hàng cá nhân. Mô hình “ngân hàng hệ sinh thái” được xác lập như trục phát triển dài hạn, mối quan hệ được liên kết thành không gian tăng trưởng mở. Công nghệ giữ vai trò nền tảng, không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn quyết định khả năng mở rộng và chiều sâu của toàn bộ hệ sinh thái.

Logo mới của SHB lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách SHB tiếp cận đổi mới trên nền tảng kế thừa giá trị cốt lõi được xây dựng trong hơn 3 thập kỷ phát triển. Thay vì thay đổi toàn diện, ngân hàng giữ vững nền tảng giá trị, đồng thời nâng cấp cách thể hiện để phù hợp bối cảnh mới. Cách tiếp cận này tạo ra sự khác biệt so với trường hợp tái định vị mang tính hình thức, vốn chỉ dừng ở việc thay đổi nhận diện mà chưa chạm tới cấu trúc vận hành và chiến lược kinh doanh của giai đoạn mới.

Trên nền tảng đó, SHB xác lập chiến lược phát triển nhất quán khi con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng; chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá; ngân hàng xanh, phát triển bền vững là mục tiêu dài hạn, hướng đến giá trị có tính trường tồn.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt bậc nhất và là ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trong tổng thể bức tranh ngành, câu chuyện của SHB cho thấy cách tiếp cận rõ ràng: Thay đổi nhận diện thương hiệu không phải để tạo khác biệt ngắn hạn, mà để đồng bộ hóa chiến lược, vận hành và phát triển thị trường. Sự đồng bộ đó là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong dài hạn.