Sự khác biệt của Nicole Kidman

Nicole Kidman thường đọc sách vào lúc thức dậy giữa đêm. Cô cho biết duy trì thói quen đó nhiều năm qua.

Nicole Kidman không chỉ là một trong những minh tinh quyền lực hàng đầu Hollywood, mà còn là nhà sản xuất "mát tay" các dự án phim chuyển thể từ văn học. Những bộ phim đình đám như Big Little Lies hay The Undoing đều ghi dấu ấn của cô cả trong vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất. Phía sau màn ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1967 vẫn duy trì thói quen đọc sách hàng ngày

Chia sẻ trên tạp chí W Magazine, Nicole Kidman cho biết tình yêu với văn học đã được nuôi dưỡng từ khi cô còn là một đứa trẻ: "Tôi lớn lên cùng truyền hình, kịch nghệ và đặc biệt là những tác phẩm văn học. Đó là nơi nhào nặn nên trí tưởng tượng của tôi. Nơi đó, tôi có thể hoàn toàn chìm đắm. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đọc sách".

Nicole Kidman duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày. Ảnh: Netflix.

Đối với ngôi sao người Australia, sách không đơn thuần là phương tiện giải trí mà còn là một liệu pháp tinh thần. "Khi cầm một cuốn sách lên, tôi có thể đọc mải miết. Sách là lá chắn bảo vệ, là thánh địa và là nơi tôi tìm đến khi cần những người bạn. So với điện thoại hay phim ảnh, sách mang lại cho tôi cảm giác bình yên hiếm có", Kidman bộc bạch.

Minh tinh cũng tiết lộ thói quen đọc sách có phần khác biệt của mình. Trả lời trên podcast Books, Beach & Beyond, cô chia sẻ bản thân thường xuyên thức giấc vào giữa đêm, bật chiếc đèn kẹp nhỏ và miệt mài đọc sách.

"Mọi người thường quá áp đặt việc phải ngủ một mạch trọn vẹn 8 tiếng. Nhưng ngày xưa, người ta thường thức giấc lúc 2 hay 3 giờ sáng để ngồi bên lò sưởi đọc sách. Họ chia giấc ngủ thành hai nhịp, mỗi nhịp 4-5 tiếng và dành khoảng thời gian ở giữa cho việc đọc. Đó chính là nhịp sinh học hiện tại của tôi," nữ diễn viên trải lòng.

Nhờ thói quen đọc sách phong phú, gu thưởng thức của Nicole Kidman trải dài từ các kiệt tác kinh điển cho đến những tiểu thuyết tâm lý hiện đại. Dưới đây là 4 tác phẩm tiêu biểu nằm trong danh sách yêu thích của cô.

1. War and Peace (Chiến tranh và Hòa bình) - Leo Tolstoy

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2009, Kidman khẳng định tiểu thuyết vĩ đại của Leo Tolstoy là cuốn sách cô yêu thích nhất mọi thời đại. Tác phẩm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy nghệ thuật của minh tinh. "Đó chính là lý do vì sao tôi muốn trở thành một diễn viên," cô nhấn mạnh.

2. Fates and Furies - Lauren Groff

Chia sẻ với InStyle, Kidman cho biết cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi tác phẩm này. Fates and Furies bóc tách cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo của hai nhân vật Lotto và Mathilde thông qua hai góc nhìn riêng biệt. Cuốn sách dần hé lộ những bí mật đen tối, phức tạp ẩn sâu bên dưới diện mạo êm đềm của một mối quan hệ.

Những cuốn sách yêu thích của minh tinh sinh năm 1967. Ảnh: Flatiron Books.

3. All Fours - Miranda July

Trò chuyện trên podcast Books, Beach & Beyond, Nicole Kidman dùng từ "mê hoặc" để mô tả về All Fours. Câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ quyết định tạm rời xa gia đình để thực hiện chuyến hành trình xuyên nước Mỹ, nhưng rồi lại rẽ sang một hướng đi hoàn toàn mới để tái khám phá bản thân tại một nhà nghỉ bình dân. Tác phẩm được ví như một cuộc tái sinh ở tuổi trung niên, khai thác sâu sắc khát vọng tự do và tâm lý phái đẹp.

4. Truly Madly Guilty - Liane Moriarty

Là người từng đưa Big Little Lies của Liane Moriarty lên màn ảnh nhỏ thành công rực rỡ, Kidman tiếp tục dành sự ủng hộ cho nhà văn này khi tìm đọc Truly Madly Guilty.

Cuốn sách xoay quanh một bữa tiệc nướng tưởng chừng bình thường của ba gia đình nhưng lại kết thúc bằng một sự cố làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ, đẩy các nhân vật vào sự giằng xé và hối hận.