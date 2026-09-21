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Thời trang

Song Hye Kyo trở thành đại sứ thương hiệu Bottega Veneta

  • Thứ hai, 21/9/2026 20:00 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Sau nhiều năm bén duyên cùng Bottega Veneta, Song Hye Kyo chính thức được nhà mốt Italy bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu.

Ngày 18/9, Bottega Veneta công bố Song Hye Kyo với vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu. Trong thông báo chính thức, nhà mốt Italy nhấn mạnh sức ảnh hưởng của Song Hye Kyo trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và văn hóa, đồng thời xem việc bổ nhiệm như sự tiếp nối cho cuộc đối thoại sáng tạo mà thương hiệu theo đuổi. Song Hye Kyo cho biết bản thân đồng cảm với cách Bottega Veneta kết nối văn hóa, nghệ thuật, nghề thủ công và tinh thần sáng tạo.

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Song Hye Kyo trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Bottega Veneta.

Louise Trotter, Giám đốc Sáng tạo Bottega Veneta, cho biết sự trân trọng của Song Hye Kyo dành cho nghệ thuật và nghề thủ công là một trong những lý do nữ diễn viên trở thành lựa chọn phù hợp tinh thần thương hiệu.

Với nhà thiết kế người Anh, “bottega” trước hết là xưởng thủ công, nơi sản phẩm được hình thành từ nỗ lực tập thể của người thợ. Song Hye Kyo bước vào thế giới ấy với hình ảnh đã được định hình qua nhiều năm: Tiết chế, trưởng thành, hiếm khi phụ thuộc vào dấu hiệu nhận diện trực diện.

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Nhà mốt Bottega Veneta xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ đời thường của Song Hye Kyo, trước khi thông tin đại sứ được công bố.

Câu chuyện giữa 2 bên thực tế bắt đầu từ 6 năm trước. Tháng 2/2020, Song Hye Kyo xuất hiện tại hàng ghế đầu show Bottega Veneta thu đông 2020 ở Milan, khi Daniel Lee còn giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo. Cô diện tông đen quyền lực và cầm Chain Pouch, một trong những thiết kế tiêu biểu của thương hiệu trong giai đoạn ấy.

Ít lâu sau, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong phim thời trang La Donna Che Amiamo dành cho bộ sưu tập xuân hè 2020. Trong đoạn phim ngắn, thời trang được đặt cạnh câu hỏi mang tính cá nhân, từ sở thích dành cho giờ muộn trong ngày đến khoảnh khắc cảm thấy là chính mình nhất khi ở bên người thân.

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Lương duyên giữa Song Hye Kyo và Bottega Veneta bắt đầu từ năm 2020.

6 năm sau, mối quan hệ ấy chính thức được đánh dấu bằng vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu. Thời điểm công bố cũng đến ngay trước Tuần lễ Thời trang Milan, nơi Bottega Veneta chuẩn bị giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2027 của Louise Trotter. Với Bottega Veneta, Song Hye Kyo mang đến gương mặt có sức nhận diện rộng nhưng tiết chế trước truyền thông - đúng với hình ảnh xa xỉ kín tiếng mà nhà mốt Italy luôn theo đuổi.

Tại Việt Nam, thương hiệu Bottega Veneta được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Bottega Veneta Hanoi

Địa chỉ: Khách sạn Sofitel Legend Metropole 15 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm

Giờ mở cửa: 9h30-20h

Điện thoại: 02438238866 | Email: bottegaveneta.hn@tamsonfashion.com

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Châu Lan

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