Sở Y tế TP.HCM xác minh nội dung quảng cáo mỹ phẩm Candid

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Công ty Cổ phần Skinetiq giải trình, cung cấp hồ sơ chứng minh nội dung quảng cáo sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment, xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment. Ảnh: S.P.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục rà soát, xác minh các nội dung quảng cáo của Công ty Cổ phần Skinetiq liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment sau khi công bố kết quả kiểm tra bước đầu đối với doanh nghiệp này.

Theo Sở Y tế, ngày 31/7, đơn vị đã ban hành Công văn số 10594/SYT-NVD yêu cầu Công ty Cổ phần Skinetiq báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh các nội dung quảng cáo như "công nghệ bọc retinol đa lớp", "retinol có công nghệ bọc vi nang (encapsulated)".

Doanh nghiệp đồng thời phải cung cấp danh sách các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng các nội dung quảng cáo trên, báo cáo phạm vi, thời gian và hình thức quảng cáo.

Sau khi tiếp nhận tài liệu, Sở Y tế sẽ rà soát, đối chiếu hồ sơ nhằm làm rõ các nội dung quảng cáo và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường nghiêm túc thực hiện các quy định về công bố sản phẩm và quảng cáo mỹ phẩm. Các nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, có căn cứ, không gây hiểu nhầm về tính năng, công dụng hoặc chất lượng của sản phẩm. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã công bố và quảng cáo.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát, xác minh các nội dung phản ánh của người dân; tăng cường giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, Sở Y tế sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả xử lý sẽ được công khai nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Skinetiq sau đợt kiểm tra đột xuất liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment. Doanh nghiệp này có sản phẩm thường xuyên xuất hiện trong các video của nhà sáng tạo nội dung Hannah Olala.

Đợt kiểm tra được thực hiện sau khi Sở Y tế tiếp nhận phản ánh của người dân về sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment thuộc nhãn hàng CANDID.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm số 169426/CBMP-QLD ngày 10/5/2022. Doanh nghiệp cũng cung cấp Phiếu phân tích số 0251/VKN-MP2026 do Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM thực hiện ngày 12/6 đối với sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment dung tích 30 ml, số lô FC004, hạn dùng đến ngày 1/9/2028. Kết quả kiểm nghiệm chưa phát hiện sản phẩm vi phạm về chất lượng.

Đối với công nghệ "vi nang đa lớp" (Encapsulated Retinol Technology) được giới thiệu trên sản phẩm, Công ty Cổ phần Skinetiq đã cung cấp văn bản xác nhận cùng các hồ sơ liên quan do nhà sản xuất ban hành.

Tuy nhiên, Sở Y tế xác định doanh nghiệp đã thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Theo quy định, đối với các sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp Phiếu tiếp nhận công bố, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường với Cục Quản lý Dược.

Với hành vi trên, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Skinetiq.

Ngoài việc xử phạt, Sở Y tế cũng lưu ý về cách doanh nghiệp công bố thông tin sau đợt kiểm tra. Theo cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần Skinetiq đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nội dung liên quan đến kết quả kiểm tra nhưng chưa phản ánh đầy đủ kết luận của cơ quan chức năng.

Sở Y tế cho rằng việc chỉ công bố một phần kết quả có thể khiến người tiêu dùng và dư luận hiểu rằng doanh nghiệp hoàn toàn không có vi phạm, trong khi kết luận kiểm tra đã xác định rõ doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính và đã bị xử phạt theo quy định.

Cơ quan này yêu cầu mọi thông tin liên quan đến kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước phải được công bố đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc. Việc trích dẫn hoặc công bố không đầy đủ kết luận kiểm tra không chỉ ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng mà còn tác động đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.