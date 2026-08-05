Số vụ tai nạn tăng cao, Malaysia siết hoạt động hiking

Chính phủ Malaysia đang thắt chặt các quy định về hoạt động hiking sau khi một xu hướng lan truyền trên mạng xã hội được cho là khiến số vụ cứu nạn tăng đột biến.

Chính phủ Malaysia đang thắt chặt các quy định về hoạt động hiking (đi bộ đường dài) trên toàn quốc.

Động thái này diễn ra sau khi một xu hướng lan truyền trên mạng xã hội khiến ngày càng nhiều người bị lạc hoặc mắc kẹt tại những khu vực hẻo lánh, Guardian đưa tin.

Trong 5 tháng đầu năm, Malaysia ghi nhận 52 vụ người leo núi bị lạc, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, theo thông tin mà Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia cung cấp cho truyền thông địa phương.

Norimah Abd Karim, thành viên một hiệp hội hướng dẫn viên leo núi được cấp chứng chỉ, cho biết đầu năm nay, nhiều người chỉ mang theo rất ít trang thiết bị để trông giống các vận động viên chạy địa hình chuyên nghiệp trên mạng xã hội.

“Có những người muốn tạo ra nội dung hấp dẫn đến mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro và bỏ qua sự an toàn của chính mình”, bà nói.

Một số người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng yêu thích hoạt động ngoài trời, còn được gọi là “hike-tok”, đã phổ biến xu hướng “đi bộ rút ngắn” (compressed hikes).

Theo South China Morning Post, đây là hình thức cố gắng hoàn thành các cung đường trekking hoặc leo núi dài ngày trong một khoảng thời gian cực ngắn, chạy đua với thời gian để check-in và săn hình ảnh trên mạng xã hội.

Một số người cũng bị chỉ trích vì thúc đẩy xu hướng “bagging peaks” (chinh phục càng nhiều đỉnh núi càng tốt), trong đó người tham gia cố gắng đánh dấu hoàn thành thật nhiều đỉnh núi.

Các biện pháp mới sẽ bao gồm bắt buộc phải có hướng dẫn viên tại 189 địa điểm có rủi ro cao, tăng cường sàng lọc trước khi leo núi và cấm một số hoạt động "đi bộ rút ngắn".

Thứ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển Bền vững Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh, cho biết trước Thượng viện Malaysia rằng hoạt động leo núi, đi bộ rút ngắn thời gian đã bị cấm tại nhiều khu vực núi có mức độ rủi ro cao trên cả nước.

Ông Syed Ibrahim cho rằng việc người tham gia đánh giá thấp tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và bị tác động bởi các xu hướng trên mạng xã hội đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra tình huống khẩn cấp, hãng thông tấn Malaysia Bernama đưa tin.