Siêu mẫu Gigi Hadid kết hôn với tài tử hơn 20 tuổi?

Theo nguồn tin thân cận, Bradley Cooper đã bí mật kết hôn với siêu mẫu Gigi Hadid tại New York (Mỹ).

Theo nguồn tin từ The Sun, Bradley Cooper (51 tuổi) và Gigi Hadid (31 tuổi) được cho là đã tổ chức đám cưới bí mật vào tháng trước tại New York. Tuần trước, cặp đôi cũng mở tiệc mừng riêng tư cùng bạn bè.

Gần nhất, cánh săn ảnh đã bắt gặp cặp đôi xuất hiện tại Paris với chiếc nhẫn vàng trơn đồng điệu trên ngón đeo nhẫn. Cả hai bị chụp lại khoảnh khắc đeo nhẫn đôi khi rời một phòng tập gym và sau đó đi ăn tối tại nhà hàng sang trọng Loulou. Tài tử 51 tuổi đang ở thủ đô nước Pháp để ghi hình cho phần tiền truyện của bom tấn Ocean’s Eleven đóng cùng Margot Robbie.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Bradley Cooper và Gigi Hadid đã bí mật kết hôn. Ảnh: Splash/Backgrid.

"Việc cả hai đeo nhẫn cưới ra phố gần như khẳng định họ đã âm thầm kết hôn. Họ thực sự là một cặp đôi đẹp", The Sun dẫn lời nguồn tin.

Theo Page Six, thông tin từ thương hiệu trang sức Boucheron, Gigi Hadid đeo mẫu nhẫn Quatre Radiant Edition Wedding Band có giá 6.450 USD . Thiết kế được chế tác từ vàng, tạo điểm nhấn với họa tiết grosgrain cùng dải kim cương đính kết tinh tế. Thương hiệu Pháp miêu tả đây là món trang sức đại diện cho "lời tuyên ngôn về tình yêu và phong cách".

Trong khi đó, tài tử Silver Linings Playbook lựa chọn mẫu nhẫn Godron Pink Gold Wedding Band có giá 2.120 USD . Thiết kế vàng hồng dạng đai đôi này biểu tượng cho "sức mạnh tình yêu gắn kết hai tâm hồn và là kỷ vật vĩnh cửu của tình nghĩa vợ chồng".

"Bradley Cooper từng tính đến chuyện kết hôn và sinh con với Gigi Hadid. Cả hai đang rất hạnh phúc trong không gian riêng của mình", nguồn tin chia sẻ trên Page Six.

Hiện cặp đôi chưa lên tiếng về thông tin kết hôn.

Bradley Cooper và Gigi Hadid được paparazzi phát hiện cùng đi ăn tối tại nhà hàng Via Carota (New York) hồi tháng 10/2023. Thời điểm đó, cặp sao trong quá trình tìm hiểu, luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau. Họ nhanh chóng tiến tới hẹn hò trong những tháng tiếp theo.

Bé Lea là con gái chung giữa Bradley Cooper và siêu mẫu Irina Shayk. Còn Khai Malik là con gái của Gigi Hadid và Zayn Malik - thành viên nhóm One Direction. Trong thời gian bố mẹ hẹn hò, Lea và Khai Malik cũng dần trở nên thân thiết qua những cuộc đi chơi chung.