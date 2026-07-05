Sạt lở vùi lấp tuyến kết nối vùng cao Sơn La

Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 khiến nhiều khu vực ở Mường La (tỉnh Sơn La) ghi nhận lượng mưa rất lớn, khoảng 250 mm. Mưa kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 109.

Từ tối 4/7 đến rạng sáng 5/7, trên địa bàn xã Mường La ghi nhận lượng mưa rất lớn. Riêng khu vực Nậm Păm (Mường La) có lượng mưa gần 250 mm.

Mưa lớn làm đất đá từ các khe suối cắt ngang tràn xuống mặt đường tỉnh lộ 109, đoạn qua địa bàn xã Mường La. Điểm sạt lở tập trung tại khu vực Bản Ít, từ chân dốc Bản Ít lên đỉnh Sam Síp (xã Mường La), với khối lượng đất đá lớn khiến các phương tiện ôtô không thể qua lại.

Mưa lớn, lũ từ các suối tràn về gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 109.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Mường La, cho biết vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng sạt lở khiến tuyến tỉnh lộ 109 ách tắc hoàn toàn.

"Ngay khi sạt lở xảy ra, UBND xã Mường La đã phối hợp cùng Cục Quản lý đường bộ điều động máy móc, lực lượng đến hiện trường để giải tỏa đất đá. Tuy nhiên, khối lượng đất đá lớn, mưa vẫn tiếp diễn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn", ông Cường cho biết.

Theo ông Cường, do địa hình phức tạp và có nhiều khối đá kích thước lớn, công tác khắc phục dự kiến sẽ kéo dài từ 1 đến 2 ngày mới có thể thông tuyến hoàn toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên tỉnh lộ 109, không đi qua khu vực suối khi nước dâng cao; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.