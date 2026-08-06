Sao nhập tịch Indonesia cưới nữ diễn viên sau một bình luận 'dạo'

"Đôi khi tôi còn ghen với chính con mình. Trước đây bé lúc nào cũng bám mẹ, còn bây giờ lại thích ở bên Papa Jusa (Justin). Nhưng tôi rất hạnh phúc khi thấy hai người ngày càng gắn bó", Jennifer chia sẻ. Theo Jennifer, Kamari luôn cần một người cha đồng hành trong quá trình trưởng thành. Ở Justin, cô nhìn thấy hình ảnh một người cha ấm áp, gần giống với cố diễn viên Dali Wassink - cha ruột của Kamari. Chính tình yêu mà Justin dành cho bé là yếu tố quan trọng nhất giúp cô đặt trọn niềm tin vào mối quan hệ này.