Sao nhập tịch Indonesia cưới nữ diễn viên sau một bình luận 'dạo'

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Sau trận thua 0-3 của tuyển Indonesia trước Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, Justin Hubner gây chú ý khi có nhiều bài đăng tạo tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với sự tự tin của Hubner, không ít cổ động viên cho rằng phát biểu của hậu vệ này không thể xóa mờ màn trình diễn kém thuyết phục của tuyển Indonesia.
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Ngoài sự nghiệp sân có, Justin Hubner còn được quan tâm khi có chuyện tình với nữ diễn viên, influencer Jennifer Coppen. Ngày 12/6 vừa qua, Jennifer Coppen và Justin Hubner chính thức về chung một nhà trong lễ cưới riêng tư diễn ra tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Tirtha Bali, Uluwatu. Hôn lễ chỉ có sự góp mặt của gia đình hai bên, người thân và một số bạn bè thân thiết, trong đó có các đồng đội của Justin ở tuyển Indonesia như Ivar Jenner và Mees Hilgers.
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Cặp đôi vẫn lựa chọn nghi thức akad nikah theo truyền thống Hồi giáo và diện trang phục cưới mang đậm nét văn hóa Java. Trước ngày thành hôn, cả hai cũng hoàn tất các nghi lễ truyền thống như pengajian, siraman và midodareni. Những khoảnh khắc trao nhẫn, ký giấy chứng nhận kết hôn và nhận lời chúc phúc từ gia đình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
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Trước lễ cưới, Jennifer Coppen lần đầu chia sẻ điều khiến cô hoàn toàn tin tưởng và quyết định gắn bó trọn đời với tuyển thủ Indonesia. Theo nữ diễn viên, điều chinh phục cô không phải những lời nói lãng mạn hay cách Justin đối xử với mình, mà là tình yêu chân thành anh dành cho Kamari - con gái riêng của cô. Jennifer cho biết cô nhiều lần xúc động khi chứng kiến Justin luôn ân cần chăm sóc, quan tâm và yêu thương bé như con ruột.
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"Đôi khi tôi còn ghen với chính con mình. Trước đây bé lúc nào cũng bám mẹ, còn bây giờ lại thích ở bên Papa Jusa (Justin). Nhưng tôi rất hạnh phúc khi thấy hai người ngày càng gắn bó", Jennifer chia sẻ. Theo Jennifer, Kamari luôn cần một người cha đồng hành trong quá trình trưởng thành. Ở Justin, cô nhìn thấy hình ảnh một người cha ấm áp, gần giống với cố diễn viên Dali Wassink - cha ruột của Kamari. Chính tình yêu mà Justin dành cho bé là yếu tố quan trọng nhất giúp cô đặt trọn niềm tin vào mối quan hệ này.
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Ít ai ngờ mối duyên của Justin Hubner và Jennifer Coppen lại khởi đầu từ một bình luận tưởng chừng rất bình thường trên mạng xã hội. Tháng 11/2024, Justin để lại một lời nhắn ngắn trong buổi phát trực tiếp trên Instagram của Jennifer. Tương tác nhỏ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và trở thành chủ đề được cộng đồng mạng tích cực "đẩy thuyền". Đến tháng 4/2025, cả hai có cuộc gặp đầu tiên tại London, mở đầu cho mối quan hệ tình cảm.
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Sau nhiều tháng hẹn hò, Justin đã cầu hôn Jennifer vào đêm Giáng sinh 24/12/2025 tại Hà Lan. Màn cầu hôn diễn ra trước sự chứng kiến của Kamari, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng tổ ấm của cặp đôi. Chỉ gần nửa năm sau, họ chính thức tổ chức hôn lễ và trở thành vợ chồng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.