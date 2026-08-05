Sao Argentina đòi rời MU?

Martinez dường như đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Manchester United và muốn rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Lisandro Martinez muốn tìm đội bóng mới.

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý của Barcelona, nơi Hansi Flick từ lâu xem trung vệ người Argentina là phương án lý tưởng cho hàng phòng ngự. Theo The Athletic, Flick đã yêu cầu Barcelona thúc đẩy thương vụ Martinez. Nhà cầm quân người Đức đánh giá cao khả năng chơi chân trái, phát triển bóng từ tuyến dưới và sự linh hoạt chiến thuật của hậu vệ 28 tuổi. Đây là những phẩm chất phù hợp với hệ thống kiểm soát bóng và pressing mà ông xây dựng tại Camp Nou.

Martinez chỉ còn hợp đồng với Manchester United đến tháng 6/2027. Sau khi cầu thủ từ chối những đề nghị gia hạn, đội bóng Anh không muốn rơi vào thế bị động và đang hướng tới việc bán anh ngay mùa hè này. Mức giá được Man Utd đặt ra vào khoảng 40 triệu euro.

Barcelona đã bật đèn xanh cho kế hoạch chiêu mộ, nhưng vẫn còn một trở ngại lớn. Đội bóng xứ Catalonia cần giải phóng quỹ lương và dự kiến phải bán ít nhất một hậu vệ trước khi gửi lời đề nghị chính thức tới Manchester United.

Phía Old Trafford cũng muốn giải quyết tương lai Martinez ngay trong tháng 8 để có thời gian tìm người thay thế. Trong mùa giải trước, trung vệ Argentina chỉ có 19 lần ra sân do liên tục gặp chấn thương, nhưng mỗi khi thi đấu, anh vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng chiến thuật đáng kể.

Barcelona dự kiến đẩy nhanh kế hoạch bán cầu thủ trong tuần thứ hai của tháng 8. Nếu hoàn tất, nhà đương kim vô địch La Liga sẽ lập tức gửi đề nghị.