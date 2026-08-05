Salah hưởng lương kỷ lục ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mohamed Salah trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Trabzonspor sau khi đạt thỏa thuận gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chuyển nhượng tự do.

Salah nhận mức lương kỷ lục ở Trabzonspor.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Salah sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Chân sút người Ai Cập hiện đã có mặt ở thành phố Trabzon để ra mắt đội bóng. Anh chọn áo số 61, vốn có ý nghĩa bắt nguồn sâu sắc từ văn hóa địa phương khi con số này được dùng làm mã vùng.

Salah được cho là sẽ nhận 17 triệu euro tiền lương ròng mỗi mùa, mức thu nhập cao nhất trong lịch sử Trabzonspor. Con số vượt xa mọi cầu thủ từng khoác áo đội bóng và biến cựu ngôi sao Liverpool thành bản hợp đồng đắt giá nhất về quỹ lương của CLB.

Salah trong màu áo mới.

Ban đầu, mọi dấu hiệu cho thấy Salah sẽ chuyển đến Besiktas. Tuy nhiên, lời đề nghị hấp dẫn từ Trabzonspor khiến chân sút 34 tuổi thay đổi quyết định. Khoản lương kỷ lục cùng tham vọng lớn của đội bóng được xem là yếu tố then chốt giúp Trabzonspor chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của anh.



Sức hút của Salah tạo nên cơn sốt tại thành phố Trabzon. CLB chuẩn bị sẵn khoảng 100.000 chiếc áo đấu in tên Salah để phục vụ người hâm mộ sau lễ ra mắt. Với mức lương kỷ lục, ngôi sao người Ai Cập được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới đầy tham vọng cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Salah vừa khép lại 9 năm thành công cùng Liverpool khi giành hàng loạt danh hiệu lớn, nổi bật là Champions League và Premier League. Sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6, tiền đạo người Ai Cập trở thành cầu thủ tự do trước khi quyết định lựa chọn bến đỗ mới.

Salah tỏa sáng đưa Ai Cập vươn lên dẫn trước Bàn thắng của ngôi sao sáng nhất tuyển quốc gia Ai Cập giúp đội bóng châu Phi vươn lên dẫn 2-1 trước New Zealand tại trận đấu lượt hai World Cup 2026 bảng G sáng 22/6.