'Resort living' - cách cư dân đô thị tái định nghĩa sống đủ đầy

Khi áp lực đô thị gia tăng, "resort living" dần trở thành chuẩn sống mới của những người tìm kiếm sự cân bằng giữa tài chính và chất lượng sống.

Khi áp lực đô thị gia tăng, “resort living” dần trở thành chuẩn sống mới của những người tìm kiếm sự cân bằng giữa tài chính và chất lượng sống.

Có một nghịch lý trong đời sống đô thị hiện đại khi thu nhập và cơ hội ngày càng tăng, nhưng cảm giác đủ đầy chưa chắc tăng theo. Thành phố phát triển nhanh hơn cũng kéo theo nhịp sống gấp gáp, áp lực công việc và quỹ thời gian dành cho bản thân ngày càng thu hẹp.

Theo dữ liệu của World Bank, tỷ lệ dân số đô thị tại Việt Nam đã vượt mốc 40% trong năm 2024 và tiếp tục tăng qua từng năm. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời cũng tạo ra những áp lực mới lên chất lượng sống của cư dân đô thị. Khảo sát của Anphabe cho thấy 42% người đi làm tại Việt Nam thường xuyên hoặc rất thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng. Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ áp lực công việc và việc thiếu thời gian cho bản thân, gia đình.

Có lẽ vì thế, sau nhiều năm theo đuổi mục tiêu về vật chất, ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn lại điều mình thực sự tìm kiếm từ một nơi để sống. Thay vì chỉ quan tâm đến việc sở hữu thêm một tài sản, họ bắt đầu chú ý đến chất lượng của từng ngày sống, như buổi sáng có thể đi bộ giữa không gian xanh, bữa tối đủ thời gian cho gia đình hay đơn giản là cảm giác được nghỉ ngơi thật sự khi trở về nhà.

Sự dịch chuyển ấy đang âm thầm làm thay đổi định nghĩa về sự giàu có của cư dân đô thị. Nếu trước đây, cuộc sống đủ đầy thường gắn với vị trí trung tâm, biểu tượng vật chất hay khả năng sở hữu nhiều hơn người khác, thì nay, sự thịnh vượng dần được đo bằng những giá trị khó định lượng hơn. Đó là thời gian, sức khỏe tinh thần, khoảng xanh và khả năng duy trì trạng thái cân bằng lâu dài giữa công việc với cuộc sống. Cũng vì thế, “giá trị thực” của nơi ở cũng vượt khỏi giá trị sở hữu, thể hiện qua những lợi ích cư dân có thể cảm nhận và duy trì trong từng ngày sống.

Khi hệ giá trị thay đổi, vị trí lựa chọn nơi ở cũng chuyển dịch. Trong nhiều năm, trung tâm thành phố gần như là đích đến mặc định của người thành đạt. Sở hữu nhà ở khu vực trung tâm đồng nghĩa với vị thế, cơ hội và sự thuận tiện.

Tuy nhiên, cùng với quá trình mở rộng đô thị, kết nối hạ tầng gia tăng, khái niệm về sự thuận tiện không đơn thuần nằm ở vị trí mà còn nằm ở thời gian di chuyển. Thay vì chấp nhận mật độ dân cư cao và quỹ đất ngày càng hạn hẹp tại khu vực nội đô, nhiều người sẵn sàng dịch chuyển ra các đại đô thị được quy hoạch bài bản ở vành đai thành phố để đổi lấy không gian sống rộng rãi hơn, nhiều cây xanh hơn và hệ tiện ích hoàn chỉnh hơn. Với sự phát triển của hạ tầng kết nối liên vùng, khoảng cách địa lý không còn là rào cản quá lớn.

Khác với mô hình khu dân cư truyền thống, đại đô thị được quy hoạch như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, tích hợp các nhu cầu học tập, làm việc, giải trí, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng đặt vào cùng một không gian. Giá trị thực của mô hình này nằm ở khả năng đưa quy hoạch và hệ tiện ích vào đời sống thường nhật, để cư dân thực sự sử dụng thay vì chỉ nhìn thấy trên bản vẽ.

Từ đây, khái niệm “resort living” dần được nhắc đến nhiều hơn, khi đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào dòng chảy thường nhật của cuộc sống. Thay vì chờ đến kỳ nghỉ ngắn để hồi phục năng lượng, cư dân có thể tìm thấy cảm giác thư giãn ngay trong chính nơi mình sống.

“Resort living” ngày nay không còn đồng nghĩa với sự xa hoa hay phô trương; mà chính là trải nghiệm sống được duy trì mỗi ngày với hệ thống công viên rộng mở, mặt nước, đường dạo bộ, không gian thể thao ngoài trời, các tiện ích chăm sóc sức khỏe và môi trường sống đủ thư thái để cư dân có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), phong cách sống này được thể hiện rõ nét qua phân khu Solaria Rise. Một ngày sống của cư dân có thể bắt đầu bằng việc dạo bộ hoặc chạy bộ ven sông, tiếp tục với công việc trong môi trường thoáng đãng và kết thúc bằng khoảng thời gian dành cho gia đình tại công viên nội khu.

Ở cấp độ dự án, những giá trị thực tế mà dự án mang lại cũng được thể hiện qua những tiêu chí có thể kiểm chứng, bên cạnh cảm nhận của cư dân. Solaria Rise đã đạt chứng nhận công trình xanh EDGE do IFC cấp, ghi nhận mức tiết kiệm năng lượng 22%, tiết kiệm nước 27% và giảm 33% năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng. Những kết quả này cho thấy chất lượng sống và hiệu quả sử dụng tài nguyên đã được tính toán từ khâu thiết kế, thay vì chỉ được bổ sung như một lớp tiện ích về sau.

Những trải nghiệm tưởng như chỉ xuất hiện trong các khu nghỉ dưỡng đang dần trở thành một phần của đời sống thường nhật. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người xem nơi ở không chỉ là tài sản tích lũy, mà là “không gian hồi phục năng lượng” giữa nhịp sống đô thị nhiều áp lực.

Định hướng phát triển lấy chất lượng sống làm trọng tâm của Waterpoint cũng được thị trường ghi nhận. Tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Waterpoint được vinh danh trong Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam.

Danh hiệu này phần nào phản ánh xu hướng phát triển đô thị mới, định hình cách sống của cư dân đô thị và sự kỳ vọng vào những đại đô thị không chỉ ở quy mô hay hạ tầng, mà còn ở khả năng kiến tạo môi trường sống bền vững.

Song hành với nhu cầu sống chất lượng hơn, bài toán tài chính là vấn đề cốt lõi mà người mua ở thực đối mặt. Trong nhiều năm, việc sở hữu nhà thường gắn với hình dung về hành trình tích lũy tài chính và áp lực trả nợ kéo dài, bắt buộc hy sinh nhu cầu hiện tại để đổi lấy tài sản giá trị trong tương lai.

Từ lý do này, điều người mua ở thực quan tâm hiện nay không chỉ là giá bán, mà còn là khả năng quản trị dòng tiền dài hạn. Họ muốn biết mỗi tháng cần chi trả bao nhiêu, còn lại bao nhiêu cho giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe hay trải nghiệm cá nhân khác. Nói cách khác, họ muốn sở hữu nhà nhưng vẫn muốn duy trì chất lượng sống ổn định sau khi mua nhà.

“Tôi không muốn toàn bộ thu nhập của gia đình chỉ xoay quanh việc trả nợ nhà trong 15-20 năm. Điều quan trọng là sau khi mua nhà, mình vẫn còn khả năng sống đúng với những gì mình mong muốn”, anh Tuấn Anh, khách hàng đang tìm mua nhà khu tây TP.HCM, chia sẻ.

Sự thay đổi trong tư duy mua nhà cũng khiến những giải pháp tài chính linh hoạt trở thành yếu tố được quan tâm hơn trước. Tại Solaria Rise, người mua có thể tiếp cận căn hộ với giá từ 1,45 tỷ đồng , thanh toán khoảng 10% để ký hợp đồng mua bán. Sau đó, khách hàng được chia nhỏ dòng tiền - thanh toán theo tiến độ khoảng 0,5% mỗi tháng đến khi nhận nhà vào quý III/2027. Dự án cũng áp dụng chính sách hỗ trợ vay vốn và lãi suất theo từng giai đoạn nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua ở thực.

Thay vì yêu cầu khách hàng phải chuẩn bị nguồn vốn lớn ngay từ đầu, cách tiếp cận này giúp việc sở hữu nhà trở thành kế hoạch tài chính có thể tính toán được, gia tăng khả năng chi trả thực tế. Đây cũng là một lớp nghĩa quan trọng của bất động sản giá trị thực: chất lượng sống cần đi cùng khả năng chi trả của người mua ở thực. “Resort living”, vì thế, không còn là chuẩn sống quá xa vời hay chỉ dành cho nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh.

Dù là khách hàng mua nhà lần đầu, gia đình đa thế hệ hay người chuẩn bị bước vào tuổi nghỉ hưu đều có nhu cầu cân bằng cuộc sống. Tại Solaria Rise, cư dân có thể tận hưởng hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đa tầng trải nghiệm - nơi phong cách “resort living” trở thành giá trị cốt lõi.

Hơn hết, dự án cũng góp phần tái định nghĩa khái niệm “sự giàu có” trong suy nghĩ của thế hệ cư dân hiện đại. Thước đo của một cuộc sống đủ đầy không biểu hiện ở những gì phô bày bên ngoài, mà còn đến từ khả năng tận hưởng trọn vẹn từng ngày sống, dành thời gian cho gia đình cùng cảm thức trở về tổ ấm sau ngày dài.