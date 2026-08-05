Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real ra giá bán Vinicius

  • Thứ tư, 5/8/2026 13:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha định giá ngôi sao 26 tuổi lên tới 150 triệu euro. Đây là con số không tưởng đối với cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng.

Tương lai của Vinicius vẫn chưa được định đoạt.

Điểm nghẽn lớn nhất giữa Vinicius và Real Madrid nằm ở vấn đề tiền lương. Theo ESPN, Real dự kiến gặp đại diện của Vinicius vào ngày 5/8 để tiếp tục đàm phán. Ban lãnh đạo Madrid không muốn chi lương vượt mức 22 triệu euro mỗi mùa sau thuế, trong khi Vinicius cùng người đại diện yêu cầu tới 30 triệu euro.

Khoảng cách 8 triệu euro mỗi năm đang khiến hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung. Nếu cuộc gặp không tạo ra đột phá, Arsenal sẽ lập tức tăng tốc.

Đội bóng thành London đang chờ tín hiệu từ Madrid trước khi gửi lời đề nghị chính thức. Mức giá 150 triệu euro chắc chắn là con số khổng lồ, nhưng Arsenal có thể xem đây là khoản đầu tư cho một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới.

Vinicius vừa trở lại tập luyện tại Valdebebas dưới thời Jose Mourinho và vẫn được yêu cầu duy trì vai trò quen thuộc bên hành lang trái, vị trí gắn liền với anh trong nhiều mùa giải. Tuy nhiên, phía sau những buổi tập bình thường ấy là một cuộc đàm phán có thể quyết định tương lai của ngôi sao Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Vinicius tiết lộ lời Mourinho căn dặn

Vinicius Junior phá vỡ im lặng trước tin đồn chuyển nhượng, đồng thời hé lộ cuộc trò chuyện đầu tiên với Jose Mourinho tại Real Madrid.

7 giờ trước

Duy Anh

Real Mourinho Real. Vinicius Arsenal

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Sao Argentina đòi rời MU?

Sao Argentina đòi rời MU?

0

Martinez dường như đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Manchester United và muốn rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý