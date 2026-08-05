Real ra giá bán Vinicius

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha định giá ngôi sao 26 tuổi lên tới 150 triệu euro. Đây là con số không tưởng đối với cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng.

Tương lai của Vinicius vẫn chưa được định đoạt.

Điểm nghẽn lớn nhất giữa Vinicius và Real Madrid nằm ở vấn đề tiền lương. Theo ESPN, Real dự kiến gặp đại diện của Vinicius vào ngày 5/8 để tiếp tục đàm phán. Ban lãnh đạo Madrid không muốn chi lương vượt mức 22 triệu euro mỗi mùa sau thuế, trong khi Vinicius cùng người đại diện yêu cầu tới 30 triệu euro.

Khoảng cách 8 triệu euro mỗi năm đang khiến hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung. Nếu cuộc gặp không tạo ra đột phá, Arsenal sẽ lập tức tăng tốc.

Đội bóng thành London đang chờ tín hiệu từ Madrid trước khi gửi lời đề nghị chính thức. Mức giá 150 triệu euro chắc chắn là con số khổng lồ, nhưng Arsenal có thể xem đây là khoản đầu tư cho một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới.

Vinicius vừa trở lại tập luyện tại Valdebebas dưới thời Jose Mourinho và vẫn được yêu cầu duy trì vai trò quen thuộc bên hành lang trái, vị trí gắn liền với anh trong nhiều mùa giải. Tuy nhiên, phía sau những buổi tập bình thường ấy là một cuộc đàm phán có thể quyết định tương lai của ngôi sao Brazil.