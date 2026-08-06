PSG thua 0-3 trước đội rớt hạng La Liga

PSG có màn khởi động đáng quên cho mùa giải 2026/27 khi bất ngờ thua 0-3 trước Mallorca trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng 6/8.

PSG khởi động mùa giải mới với kết quả thất vọng.

Dù nhập cuộc đầy hứng khởi, nhà đương kim vô địch Champions League không thể tận dụng cơ hội. Phút 20, Mbaye suýt mở tỷ số khi cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, PSG phải trả giá khi Luvumbo thoát xuống, bình tĩnh lốp bóng qua thủ thành Matvey Safonov để đưa Mallorca vượt lên.

Đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục khiến đại diện nước Pháp choáng váng trước giờ nghỉ. Phút 38, Sergi Darder tung đường kiến tạo thuận lợi để Virgili dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, hàng thủ PSG tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở. Phút 51, từ một tình huống phạt góc, đội khách không thể phá bóng dứt khoát, tạo điều kiện để đội trưởng Antonio Raíllo bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho Mallorca.

Sau bàn thua thứ 3, đoàn quân của HLV Luis Enrique nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Ayari khiến thủ môn Mallorca phải trổ tài cản phá bằng cú sút uy lực, nhưng đó là một trong số rất ít cơ hội rõ ràng mà PSG tạo ra. Đội bóng thủ đô nước Pháp bế tắc trong khâu triển khai tấn công và chấp nhận thất bại trong trận giao hữu đầu tiên của mùa hè.

Kết quả này càng gây bất ngờ khi Mallorca vừa trải qua mùa giải 2025/26 đầy thất vọng. Đội bóng xứ đảo chỉ giành 42 điểm sau 38 vòng đấu, đứng thứ 18 và phải xuống chơi tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Với PSG, đây là lời cảnh báo sớm trước mùa giải mới. Thầy trò Enrique chỉ còn một trận giao hữu để hoàn thiện đội hình trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Aston Villa vào ngày 12/8.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.