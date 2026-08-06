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Xã hội

Phục hồi bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ

  • Thứ năm, 6/8/2026 14:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bức ảnh chân dung người phụ nữ đã bị mờ được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 6/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi - cho biết cơ quan chức năng đang đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin sau khi phát hiện bức ảnh chân dung người phụ nữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ.

mộ liệt sĩ ảnh 1

Phục hồi bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ.

Trước đó, ngày 4/8, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang.

Quá trình khai quật phần mộ số 42, hàng 3, khu C, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cũ. Bên trong có một bức ảnh chân dung người phụ nữ không rõ nét và một số vật dụng cá nhân khác.

Theo Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng tiến hành phục chế bức ảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ.

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang, hiện có 222 phần mộ, trong đó đã khai quật 197 phần mộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã hoàn thành khoảng 1/3 chặng đường.

Các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, thu thập thông tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.

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https://vtcnews.vn/phuc-hoi-buc-anh-nguoi-phu-nu-duoc-tim-thay-trong-mo-liet-si-o-quang-ngai-ar1032983.html

Thanh Ba/VTC News

mộ liệt sĩ Quảng Ngãi Trịnh Công Sơn tìm mộ liệt sĩ danh tính liệt sĩ liệt sĩ

  • Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng, Một cõi đi về,.... Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly và Hồng Nhung. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

    • Ngày sinh: 28/2/1939
    • Ngày mất: 1/4/2001
    • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
    • Sáng tác: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn,...

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