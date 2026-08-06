Bức ảnh chân dung người phụ nữ đã bị mờ được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 6/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi - cho biết cơ quan chức năng đang đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin sau khi phát hiện bức ảnh chân dung người phụ nữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ.

Phục hồi bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ.

Trước đó, ngày 4/8, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang.

Quá trình khai quật phần mộ số 42, hàng 3, khu C, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cũ. Bên trong có một bức ảnh chân dung người phụ nữ không rõ nét và một số vật dụng cá nhân khác.

Theo Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng tiến hành phục chế bức ảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ.

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang, hiện có 222 phần mộ, trong đó đã khai quật 197 phần mộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã hoàn thành khoảng 1/3 chặng đường.

Các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, thu thập thông tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.