Phối cảnh Quốc lộ 13 khi sau mở rộng gấp ba lần

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ) được HĐND TP.HCM khóa X thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 21 ngày 20/2/2025. Tổng chiều dài khoảng 5,9km với tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 20.900 tỉ đồng .

Quốc lộ 13 là trục giao thông chính nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành Phố, nối TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên. Hiện nay, mặt cắt ngang đường chỉ rộng 19-27m, mật độ giao thông trên tuyến rất cao, nhất là các giờ cao điểm, các ngày nghỉ Lễ, Tết, gây tắc nghẽn giao thông trên diện rộng và kéo dài. Theo kế hoạch, Quốc lộ 13 được mở rộng lên 60m, gấp 2-3 hiện trạng với quy mô 10-14 làn xe.

Trong đó, khoảng 3,5 km từ ngã tư Bình Triệu đến Bình Phước được xây đường trên cao (cầu cạn) giữa tuyến với quy mô 4 làn xe; hai bên là đường song hành, đảm bảo tổng chiều rộng khai thác 10-14 làn xe.

Cầu cạn được thiết kế với vận tốc 80km/h, còn đường song hành là 60km/h.

Phối cảnh tổng thể nút giao Bình Lợi. Vị trí này có đại lộ Phạm Văn Đồng phục vụ nhu cầu đi lại từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất nên thường xuyên đông xe. Trên toàn tuyến có 10 nút giao. Trong đó, khu vực dưới cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước là hai giao lộ lớn nhất sẽ được xây dựng hầm chui nhằm giảm xung đột các hướng đi.

Hai vị trí dưới cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước được thiết kế hầm chui hai chiều, mỗi chiều hai làn xe. Khi hoàn thành, các điểm này sẽ hình thành nút giao ba tầng, giúp tách dòng phương tiện và tăng khả năng thông hành.

Ngoài nút giao Bình Lợi và Bình Phước, 8 nút giao còn lại tổ chức giao bằng; nhờ có đường trên cao nên hạn chế xung đột giao cắt, cho phép xe lưu thông nhanh trên tuyến chính và thu phí BOT.

Ngoài ra, hai cầu Đúc Nhỏ và Ông Dầu trên Quốc lộ 13 cũng được mở rộng để đồng bộ hạ tầng. Dự án đồng thời lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh và thu phí không dừng, không bố trí barie nhằm tránh dồn ứ phương tiện. Dự án cũng xây dựng thêm 3 vị trí cầu đi bộ để người dân đi lại.

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