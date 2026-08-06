Phát hiện, xử lý hơn 13.000 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa gần 12.000 tỷ đồng

Cục Hải quan cho biết trong 7 tháng năm 2026, đã phát hiện, xử lý 13.413 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 11.980 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 9 vụ.

Theo đánh giá, công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng giảm 492 vụ so với tháng trước, nhưng tăng so cùng kỳ năm 2025. Nổi lên hiện tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới với 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Hiện tượng vận chuyển quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp không chỉ ở khu vực biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, Việt - Campuchia, mà gia tăng ở tuyến biển Hải Phòng, TP.HCM với 24 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, tăng 14 vụ (tương ứng tăng 140%) so với cùng kỳ năm 2025. Trước tình hình trên, công tác chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp tục được Cục Hải quan triển khai quyết liệt.

Một vụ vi phạm được lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ. Ảnh: Cục H.Q.

Kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm, từ ngày 15/6-14/7/2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.995 vụ (tăng 205 vụ, tương đương 11,4% so với cùng kỳ năm 2025); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 2.054 tỷ đồng ; cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển khởi tố 17 vụ (tăng 3 vụ, tương ứng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Số thu ngân sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính: 114,2 tỷ đồng (bao gồm tiền phạt, tiền ấn định thuế, tiền bán hàng tịch thu), tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng năm 2026 (từ ngày 15/12/2025-14/7/2026), lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 13.413 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 11.980 tỷ đồng . Cơ quan Hải quan đã khởi tố 9 vụ và chuyển khởi tố 87 vụ. Số thu ngân sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính là 725,3 tỷ đồng .

Về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, từ ngày 15/6-14/7/2026, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ 18 vụ/19 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 7 vụ. Tang vật thu được gồm 85,72 kg ma túy các loại.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025-14/07/2026, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 113 vụ/252 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 37 vụ. Tang vật thu được gồm 763 kg ma túy các loại.