Phát hiện người đàn ông trong tư thế treo cổ tại lán công trình ở Đắk Lắk

Một nam công nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại lán của công trình xây dựng trên tuyến đường vành đai (đường 10/3), đoạn qua phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 5/7, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ một nam công nhân tử vong tại lán của công trình xây dựng trên tuyến đường vành đai (đường 10/3), đoạn qua phường Buôn Ma Thuột.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ bên trong lán công trình nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân là anh N.P.H. (SN 1989, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), là công nhân đang làm việc tại công trình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập các tài liệu, dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ.