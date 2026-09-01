Nucos Japan và xu hướng làm đẹp khỏe mạnh từ bên trong

Khi lối sống Wellness (sống khỏe toàn diện) nhận nhiều sự quan tâm, khái niệm về cái đẹp có những bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt.

Hiện nay, bề ngoài lộng lẫy không còn là thước đo duy nhất. Thay vào đó, người tiêu dùng tìm kiếm sự cân bằng, sức khỏe nội sinh và vẻ đẹp rạng rỡ xuất phát từ cơ thể khỏe mạnh.

Nucos, thương hiệu chăm sóc sắc đẹp đến từ Nhật Bản, theo đuổi triết lý làm đẹp từ bên trong.

Nucos, thương hiệu chăm sóc sắc đẹp đến từ Nhật Bản, theo đuổi triết lý này từ một thập kỷ trước. Năm 2015, khi "beauty from within" (tạm dịch: Làm đẹp từ bên trong) còn là khái niệm lạ lẫm với phần lớn người tiêu dùng Việt, Nucos kiên trì với thông điệp duy nhất: Vẻ đẹp thật sự bắt đầu từ sự cân bằng bên trong cơ thể.

Từ triết lý Mie-nai Oshareh đến cơ sở khoa học

Người Nhật không mới phát minh ra "beauty from within", mà họ sống với triết lý này từ rất lâu, gói gọn trong khái niệm "Mie-nai Oshareh” - vẻ đẹp đích thực đến từ bên trong. Người Nhật tin rằng làn da chỉ thực sự đẹp khi từng tế bào bên trong cơ thể đạt trạng thái khỏe mạnh và được nuôi dưỡng đầy đủ dưỡng chất.

Nucos là thương hiệu collagen đến từ Nhật Bản.

Dưới góc độ khoa học, khi bước qua tuổi 25, và đặc biệt sau tuổi 35, tốc độ sụt giảm collagen và chỉ số NAD+ trong tế bào diễn ra nhanh chóng. Điều này dẫn đến tình trạng da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và xỉn màu. Nucos tiếp cận vấn đề này không phải bằng cách tác động trực tiếp lên bề mặt da, mà cung cấp dưỡng chất để cơ thể tự phục hồi.

Nucos Spa 13.500 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK).

Điển hình như dòng TPBVSK Nucos Spa 13.500 sở hữu hàm lượng collagen peptide từ cá lên tới 13.500 mg. Nhờ công nghệ thủy phân phân tử siêu nhỏ, các chuỗi peptide được cơ thể nhận diện và hấp thu, hỗ trợ giảm quá trình lão hóa da, giúp da sáng đẹp mịn màng. Trong khi đó, dòng sản phẩm TPBVSK Nucos NMN lại tác động ở cấp độ tế bào bổ sung NMN, hỗ trợ chống lão hóa và làm đẹp da.

Cơ chế bảo vệ đa tầng và cá nhân hóa liệu trình

Một điểm sáng khác trong tư duy phát triển sản phẩm của Nucos là sự thấu hiểu môi trường sống của phụ nữ Việt. Nắng nóng gay gắt và tia UV là “kẻ thù” số một gây ra nám và sạm da. Thay vì chỉ tập trung làm trắng cấp tốc, dòng TPBVSK Nucos White (dạng viên) và TPBVSK Nucos Super White (dạng nước) chọn cách tiếp cận bền vững: Hỗ trợ bảo vệ da dưới tác động của tia UV và ánh nắng mặt trời, hỗ trợ làm sáng da thông qua chiết xuất nấm men, tảo đỏ, vitamin C và nhau thai ngựa.

Nucos khuyến khích người dùng linh hoạt kết hợp dạng nước (phục hồi cấp tốc) và dạng viên (duy trì dài lâu) để tối ưu hóa hiệu quả và chi phí.

Các sản phẩm của Nucos hỗ trợ tối ưu hóa cho làn da và khí hậu nhiệt đới.

Tầm nhìn về vẻ đẹp khỏe mạnh từ bên trong của Nucos không dừng ở góc độ thẩm mỹ. Việc thương hiệu mở rộng danh mục sang sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu như TPBVSK Nucos Diabetes (hỗ trợ hạ đường huyết) là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng. Một làn da rạng rỡ phải nằm trên cơ thể khỏe mạnh, chuyển hóa tốt và tâm trí cân bằng.

Đặc biệt, tất cả sản phẩm của Nucos được sản xuất tại Nhật Bản bởi AFC-HD AMS Life Science (Nhật Bản) - đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất thực phẩm chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật nghiêm ngặt. Mỗi sản phẩm được công bố thành phần, hàm lượng rõ ràng, minh bạch để khách hàng có thể nắm bắt thông tin chính xác về sản phẩm mình sử dụng.

Nucos tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và hướng đến thông điệp làm đẹp tích cực của người Nhật.

Gửi thông điệp đến phụ nữ Việt Nam, đại diện Nucos cho biết hành trình làm đẹp không phải là cuộc đua thay đổi bản thân để giống một ai khác, mà là quá trình lắng nghe, trân trọng và nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi bên trong được chăm sóc đúng cách, vẻ đẹp tự nhiên và thần thái rạng ngời sẽ tự khắc phản chiếu ra bên ngoài một cách bền vững nhất.