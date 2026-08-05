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Giải trí

Nữ diễn viên VTV được chú ý

  • Thứ tư, 5/8/2026 22:09 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Cảnh phim của Trình Mỹ Duyên trong "Mùa hè năm ấy" đang thu hút lượt xem lớn. Nữ diễn viên xuất hiện không quá nhiều nhưng được chú ý.

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Trình Mỹ Duyên mới đây vào vai giáo viên dạy Hóa trong bộ phim Mùa hè năm ấy. Trong 2 tập đầu tiên, Trình Mỹ Duyên xuất hiện không quá nhiều nhưng cảnh cô góp mặt đạt lượt xem lớn và thu hút tương tác cao. Trên một kênh của nhà đài, video ghi lại cảnh phim của Trình Mỹ Duyên thu hút 1,1 triệu lượt xem. Trong cảnh phim, Trình Mỹ Duyên vào vai giáo viên dạy Hóa và gọi Khánh (Long Vũ) lên kiểm tra bài cũ.

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Tạo hình cô giáo của Trình Mỹ Duyên được khen trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn lịch sự, kín đáo. Trong phim, Trình Mỹ Duyên chọn những trang phục nhẹ nhàng, thanh lịch như sơ mi họa tiết hoa, trang điểm nhẹ nhàng. Mùa hè năm ấy mới lên sóng được 2 tập nhưng nhận được sự chú ý khi xoay quanh câu chuyện của Khánh (Long Vũ đảm nhận) và Phương (Lưu Ly). Hai người bạn từng gắn bó từ những năm tháng học trò, cùng trải qua những rung động đầu đời sau đó chia tay nhau đầy tiếc nuối. Nhiều năm sau đó, họ tình cờ gặp lại khi đều đã bước vào cuộc sống trưởng thành.

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Trước Mùa hè năm ấy, Trình Mỹ Duyên đảm nhận vai Ngân Khánh trong phim Lời hứa đầu tiên. Ngân Khánh qua thể hiện của nữ diễn viên sinh năm 1995 có vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng nội tâm mạnh mẽ, kiên cường.

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Trình Mỹ Duyên sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tuyên Quang. Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trước khi lọt top 10 The Face Vietnam cùng năm. Mỹ Duyên bén duyên với điện ảnh qua vai diễn trong Kiều. Dù bộ phim không đạt thành công về mặt chuyên môn và nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, đây vẫn là bước đệm giúp cô được chú ý để tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất.

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Sau đó, cô tham gia một số phim truyền hình nhưng chưa bứt phá. Đầu năm 2025, Trình Mỹ Duyên tham gia Tiểu tam không có lỗi và bị “tấn công” trên mạng xã hội vì vào vai người thứ 3. Thậm chí, nữ diễn viên “kêu cứu” vì nhận quá nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội vì vai diễn.

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Hình ảnh đời thường của Trình Mỹ Duyên. Cô theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, trưởng thành.

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Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

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Ảnh: FBNV

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