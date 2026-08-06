Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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Sau khi bán Sandro Tonali cho Tottenham và thu về hơn 100 triệu euro, Newcastle bán nốt trụ cột tuyến giữa còn lại là Bruno Guimaraes cho Arsenal với giá 80 triệu euro. Tiền vệ người Brazil sẽ kiểm tra y tế trong tuần này trước khi ra mắt người hâm mộ "Pháo thủ".
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Mohamed Salah gia nhập Trabzonspor dưới dạng tự do và trở thành "nhà vua" mới của giải Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu sao Liverpool nhận lương 17 triệu euro mỗi mùa, cao nhất Super Lig.
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Franco Mastantouno rời Real Madrid, gia nhập Fiorentina dưới dạng cho mượn, không kèm điều khoản mua đứt và sẽ trở lại Bernabeu vào hè năm sau.
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Nahuel Molina gia nhập AS Roma từ Atletico Madrid với giá 18 triệu euro, hợp đồng kéo dài trong 3 mùa giải.
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Altay Bayindir chia tay Man Utd do không có màn trình diễn đủ thuyết phục. Bến đỗ của thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ là Celta Vigo. Anh sẽ khoác áo đội bóng La Liga dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 4 triệu euro.
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Radek Vitek cũng chia tay Old Trafford để đầu quân cho Middlesbrough theo hợp đồng có tổng giá trị 17 triệu euro. Thương vụ này để lại nhiều tiếc nuối khi thủ môn người CH Czech chơi khá tốt trong giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, MU đã cẩn thận cài điều khoản ưu tiên mua lại trong tương lai.
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Takehiro Tomiyasu trở lại Premier League để khoác áo Crystal Palace dưới dạng tự do. Trước đó, anh chơi cho Ajax nhưng chỉ có 9 lần ra sân ở mùa 2025/26.
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