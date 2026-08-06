Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Sau khi bán Sandro Tonali cho Tottenham và thu về hơn 100 triệu euro, Newcastle bán nốt trụ cột tuyến giữa còn lại là Bruno Guimaraes cho Arsenal với giá 80 triệu euro. Tiền vệ người Brazil sẽ kiểm tra y tế trong tuần này trước khi ra mắt người hâm mộ "Pháo thủ".