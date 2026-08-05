Những khán đài của sân vận động lớn nhất thế giới sau 8 tháng thi công

Theo Vingroup, sân vận động VinFast hướng tới trở thành một trong những sân vận động xanh và thông minh hàng đầu thế giới. Công trình ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thay mới mặt sân chỉ trong 6-10 giờ, cùng hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Khu vực đón tiếp VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ nguyên thủ và các đoàn khách cấp cao trong những sự kiện trọng đại.