Những khán đài của sân vận động lớn nhất thế giới sau 8 tháng thi công

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Vingroup vừa chính thức đặt tên "VinFast" cho sân vận động lớn nhất thế giới, được xây dựng tại khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Trước đó, công trình này mang các tên gọi khác nhau, như Lạc Việt, Trống Đồng...
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Sân vận động VinFast nằm ở trung tâm của khu B dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, rộng 73,3 ha. Đồ hoạ: Đinh Hà.
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Công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA. Sau khi hoàn thành, đây được kỳ vọng là sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.
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Dự án khởi công từ ngày 19/12/2025 trên khu đất rộng 73,3 ha. Hiện sân vận động VinFast cùng các hạng mục, đường giao thông phụ trợ dần lộ diện sau 8 tháng triển khai.
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Tại công trường, các cụm khán đài A, B, C và D đang được triển khai đồng loạt, giúp hình hài sân vận động dần thành hình. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động thi công liên tục nhiều ca.
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Đến nay, mặt bằng khu vực sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ đã san lấp xong. Khối lượng, thi công đài móng và san nền tầng 1 vượt mốc 70%, tạo nền tảng để dự án chuyển sang giai đoạn đẩy nhanh thi công phần thân cùng các hạng mục kỹ thuật quy mô lớn.
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Theo Vingroup, sân vận động VinFast hướng tới trở thành một trong những sân vận động xanh và thông minh hàng đầu thế giới. Công trình ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thay mới mặt sân chỉ trong 6-10 giờ, cùng hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Khu vực đón tiếp VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ nguyên thủ và các đoàn khách cấp cao trong những sự kiện trọng đại.
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Ngoài yếu tố công nghệ, tiêu chí "xanh" của công trình cũng được đặc biệt chú trọng. Các giải pháp thu hồi, tái sử dụng nước giúp công trình tiết kiệm 70% lượng nước sạch, kết hợp hệ thống thông gió tự nhiên và vật liệu chống tia UV nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.
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Sân dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 7/2027, với mục tiêu đáp ứng tốt các sự kiện lớn như Asiad, FIFA World Cup, thậm chí Olympic trong tương lai, đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao toàn cầu.
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Bao quanh sân vận động là hệ sinh thái thể thao được quy hoạch đồng bộ, bao gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi Olympic, cụm sân quần vợt, trung tâm huấn luyện vận động viên đạt chuẩn quốc tế, cùng nhiều hạng mục dịch vụ, thương mại và giải trí. Hệ sinh thái phụ trợ xung quanh sân vận động được thiết kế đa dạng, tạo thành một tổ hợp thể thao - giải trí - văn hóa.
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Hệ thống đường nội khu và các tuyến giao thông kết nối đạt hơn 80% khối lượng. Các hạng mục như thảm nhựa, trồng cây xanh và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phục vụ sân vận động.
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Hệ thống đường nội khu cùng các tuyến giao thông của sân vận động kết nối trực tiếp với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3,5, Vành đai 4, quốc lộ 21C..., cùng mạng lưới đường sắt đô thị.
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Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 phân khu: đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Phạm vi dự án trải rộng trên 11 xã, phường gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.