Những góc đọc sách ít ai ngờ khiến dân Mỹ mê mẩn

Không chỉ bó hẹp trong nhà, người yêu sách ở Washington (Mỹ) có thể tìm đến bảo tàng, hiệu sách, quán cà phê hay công viên để vừa đọc sách vừa tận hưởng không gian xung quanh.

Đọc sách thường là một thú vui riêng tư, nhưng không nhất thiết chỉ gắn với góc quen thuộc trong nhà. Một không gian công cộng phù hợp đôi khi lại khiến việc đọc trở nên thú vị hơn, khi người đọc có thể vừa lật từng trang sách, vừa tận hưởng bầu không khí xung quanh.

Tại thủ đô Washington của Mỹ, có rất nhiều địa điểm như vậy, từ bảo tàng, thư viện, hiệu sách đến quán cà phê, công viên và thậm chí sân bóng chày.

Washington Post đã tham khảo các chủ hiệu sách độc lập, người sáng tạo nội dung về sách, đại diện văn học và những người mê đọc sách tại địa phương để tìm ra địa điểm yêu thích của họ.

Bảo tàng và đài tưởng niệm

Laurie Gillman, chủ hiệu sách East City ở khu Capitol Hill, thích mang theo một cuốn sách đến một trong những bảo tàng miễn phí ở thủ đô, tìm phòng trưng bày yên tĩnh, xung quanh là những kiệt tác nghệ thuật, rồi ngồi xuống đọc.

Khu vườn Garden Court ở khu East Building của Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia là một trong những địa điểm yêu thích của cô.

Gillman không phải người duy nhất chọn bảo tàng làm nơi đọc sách. Jessica Berg của công ty văn học Rosecliff ở Arlington rất thích dành thời gian tại Bảo tàng và Vườn điêu khắc Hirshhorn.

“Khi trời se lạnh, các lựa chọn cũng hạn chế hơn, nhưng tôi rất thích dành thời gian ở Hirshhorn. Nơi này kỳ lạ và có nét riêng, còn quán cà phê ở đây thì thực sự rất ổn”, cô nói.

Sân Kogod Courtyard tại Bảo tàng Chân dung Quốc gia với mái vòm kính uốn lượn và hệ thống điều hòa nhiệt độ cũng được giới yêu sách đánh giá cao, coi đây là địa điểm lý tưởng để đọc sách giữa không gian công cộng.

“Đây là một nơi sáng sủa, dễ chịu để thư giãn với cuốn sách hay”, Ally Kirkpatrick, chủ cửa hàng sách Old Town Books ở Alexandria, nói.

Sân Kogod của Bảo tàng Chân dung Quốc gia là một địa điểm ưa thích của nhiều người yêu sách. Ảnh: Washington Post.

Bảo tàng Chân dung Quốc gia cũng là nơi diễn ra sự kiện hàng tháng của chi nhánh Reading Rhythms tại Washington. Đây là tổ chức đứng sau các “tiệc đọc sách”, nơi những người yêu sách tập trung và cùng đọc dưới mái vòm tráng lệ của đại sảnh.

“Bạn chỉ cần ngước lên là thấy những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên trần nhà”, Ellen Le, người phụ trách Reading Rhythms tại D.C., nói. “Khi mặt trời lặn, ánh sáng ở đây trở nên rất lãng mạn”.

Một góc đọc sách tại sân Kogod. Ảnh: Washington Post.

Nếu muốn tìm địa điểm ít được biết đến hơn, Lelia Nebeker, nhân viên phụ trách mua sách của hiệu sách One More Page Books ở Arlington, gợi ý Đài tưởng niệm người Mỹ gốc Nhật ở trung tâm D.C. như nơi yên tĩnh để đọc.

“Xin lưu ý trước là ở đây không có nhiều chỗ tựa lưng, nhưng khung cảnh rất đẹp”, cô nói.

Hiệu sách và thư viện

Hai trong số những hiệu sách nổi tiếng nhất D.C. - Politics and Prose trên đại lộ Connecticut và Kramers tại Dupont Circle - đều có quán cà phê ngay bên trong - nơi bạn có thể thoải mái ngồi đọc mà không lo bị làm phiền.

Christine Dickason, một thành viên của bộ đôi chuyên giới thiệu sách @twochaptersapart trên Instagram, thích quán Den Coffeehouse and Wine Bar tại Politics and Prose.

Cô cho rằng nơi đây có “cà phê ngon, những người cùng yêu sách và cả một hiệu sách ngay phía trên đầu bạn nếu bạn đọc xong cuốn sách đang cầm”.

Morgan Menzies, chủ tài khoản Instagram về sách @prettylittlebookshelf, lại thuộc “đội Kramers”. Theo cô, “không gì hợp hơn một cuốn sách đang đọc dở và khoai tây chiên”.

Quill & Crumb, quán cà phê mang phong cách như bước ra từ Hogwarts tại Thư viện Folger Shakespeare, là địa điểm đọc sách quen thuộc của Gillman.

“Còn gì hoàn hảo hơn việc đọc sách giữa những tác phẩm và tinh thần của Shakespeare?”, cô nói.

Độc giả được thoải mái ngồi đọc tại Capitol Hill Books, hiệu sách mở cửa từ năm 1991.

Kyle Burk, đồng chủ sở hữu hiệu sách Capitol Hill Books gần Eastern Market, không ngại việc độc giả ngồi lì tại khu sách trinh thám trên tầng hai của cửa hàng.

“Mỗi cửa sổ trong phòng đều có một chiếc ghế và đèn đặt phía trước nên ánh sáng rất tốt. Xung quanh bạn là hàng nghìn cuốn sách, lại rất yên tĩnh. Tôi đã nhiều lần nghỉ ngơi ở đó, vừa đọc sách vừa thư giãn”, ông nói.

Khách hàng có thể thoải mái ngồi đọc sách tại Capitol Hill Books. Ảnh: Washington Post.

Quán cà phê và quán bar

Các quán cà phê vốn là địa điểm lý tưởng để đọc nốt một hoặc hai chương của cuốn sách đang đọc dở.

Patrick Kern, chủ cửa hàng sách Little District Books, giới thiệu As You Are ở Capitol Hill và Coffee Bar ở Logan Circle.

“Cả hai đều có không khí tuyệt vời và những con người rất dễ mến”, ông nói.

Gillman, chủ hiệu sách East City Bookshop, thích ghé quán cà phê Peregrine Espresso ở Capitol Hill trên đường đến hoặc rời hiệu sách của mình.

“Quán nhỏ nên tốt nhất là đến vào những lúc vắng khách”, cô nói.

Trong khi đó, Talia Cadet, người có ảnh hưởng trong cộng đồng yêu sách và nhà sáng tạo nội dung, yêu thích Grounded - một cửa hàng cây cảnh, quán cà phê và không gian chăm sóc sức khỏe ở Đông Nam Washington.

“Tôi thích đọc sách giữa cây xanh. Nó tạo ra cảm giác thư giãn”, cô nói.

Khách hàng đọc sách tại quán cà phê Coffee Bar ở Logan Circle. Ảnh: Washington Post.

Tại Maryland, Amy Joyce, cựu biên tập viên của Washington Post và hiện là đồng chủ của Wonderland Books ở Bethesda, thường tìm một chỗ gần hiệu sách để đọc, chẳng hạn tiệm bánh Tout de Sweet hoặc quán sinh tố Rooted3.

Tại Virginia, Nebeker thích ngồi trên một trong những chiếc ghế bành tại Cafe Kindred.

“Nhưng nếu không còn chỗ đó, bạn có thể ngồi tại quầy bar cùng cuốn sách, trong khi các trận bóng đá châu Âu được phát trên TV nhưng tắt tiếng”, cô nói.

Không gian ngoài trời

Đắm mình dưới ánh nắng ấm áp và tận hưởng không khí trong lành sẽ càng thú vị hơn khi có một cuốn sách bên cạnh.

Vào những ngày đẹp trời, Adam Waterreus, chủ Lost City Books, muốn đọc sách ngoài trời sẽ đến Kalorama Park và tìm một chỗ ngồi cạnh vườn hoa.

Melina Rowin, cộng sự tại Lost City, lại yêu thích những địa điểm khác nhau tùy theo mùa.

“Tôi thích ngồi dọc Valley Trail trong công viên Rock Creek và đọc sách vào mùa thu, khi lá cây khô xào xạc dưới chân. Tôi cũng thích trải một tấm thảm tại công viên Fort Reno vào cuối mùa hè vì nơi đây rất rộng thoáng - chẳng ai làm phiền tôi”, cô nói.

Một số người đọc sách tại công viên Meridian Hill. Ảnh: Washington Post.

Với Morgan Menzies, công viên Meridian Hill, còn được biết đến với tên Malcolm X Park, là địa điểm đọc sách yêu thích. Cô thường mang theo một tấm thảm dã ngoại.

Theo Menzies, không khí tại công viên giống như một buổi tụ họp ở sân sau dành cho cả khu phố: các gia đình và trẻ nhỏ gặp nhau để vui chơi, bạn bè ném đĩa hoặc đá bóng.

Gazebo tại công viên Takoma là địa điểm yêu thích của Mylo Garrin, quản lý sự kiện tại People's Book gần đó.

“Nơi này không quá xa một số nhà hàng yêu thích của tôi, phòng khi đói bụng. Nó cũng chỉ cách cửa hàng của chúng tôi một góc phố, nên nếu đọc xong sách khi đang ở ngoài, tôi có thể ghé mua một cuốn mới”, Gazebo cho hay.

Nếu muốn ngắm mặt nước, Kelsi Pilcher, người có ảnh hưởng trong cộng đồng yêu sách với tài khoản @balancedbookshelf, thích đến khu The Wharf ở phía tây nam Washington, mua kem gelato tại Pitango rồi vừa đọc sách vừa ngắm những chiếc du thuyền neo trên sông Potomac.

“Tôi cũng đã vài lần ngắm hoàng hôn ở đây. Đọc sách khi mặt trời dần lặn là món quà tuyệt vời để tự thưởng cho mình vào cuối ngày”, cô nói.

Cuối cùng, nếu muốn tìm một địa điểm đọc sách thực sự độc đáo, Burk của Capitol Hill Books kết hợp hai thú vui: bóng chày và sách.

Khi trận đấu tại Nationals Park tạm lắng, ông sẽ lấy sách ra đọc.

“Tôi thuộc kiểu người mang sách đến các trận bóng chày, mặc kệ những người khác nghĩ gì”, ông nói.