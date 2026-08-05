Những bậc thang 'bí mật' giữa lòng Singapore

Ngoài các tòa nhà chọc trời, khu mua sắm sầm uất, công trình biểu tượng, Singapore còn có “thế giới khác” với những bậc thang len qua triền đồi, công viên và rừng cây giữa đô thị.

Không quá nổi tiếng trên các lịch trình du lịch truyền thống, những con đường này lại là lựa chọn yêu thích của người dân địa phương vào mỗi buổi sáng và chiều muộn. Chỉ cần rời khu trung tâm vài chặng MRT, du khách đã có thể bước vào không gian rợp bóng cây, nơi tiếng chim thay cho tiếng xe cộ và mỗi đoạn cầu thang đều dẫn tới một góc nhìn mới về “đảo quốc sư tử”.

Đó cũng là một trong những lý do Singapore nhiều năm liền được nhắc đến như hình mẫu của mô hình “City in nature” (thành phố trong thiên nhiên) - chiến lược phát triển đô thị lấy không gian xanh làm hạt nhân thay vì chỉ là yếu tố trang trí.

Fort Canning Park - những bậc thang kể câu chuyện lịch sử

Nằm trên một trong những ngọn đồi lịch sử của Singapore, Fort Canning Park là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình khám phá thành phố từ triền đồi xanh.

Điểm thu hút nhất là Tree Tunnel - chiếc cầu thang xoắn ốc nhìn lên tán cây hình vòng tròn. Hiệu ứng thị giác độc đáo khiến nơi đây trở thành một trong những góc chụp ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội khi nhắc đến Singapore. Đến nơi khoảng 7-8h, du khách thường dễ bắt được khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua tán lá mà không phải chờ quá lâu để chụp hình.

Fort Canning Park. Ảnh: Klook.

Tuy nhiên, Fort Canning không chỉ có một “tọa độ check-in”. Men theo bậc thang quanh sườn đồi, du khách sẽ bắt gặp Fort Gate, các hầm quân sự cũ, khu khảo cổ và nhiều dấu tích của thời kỳ thuộc địa. Theo tài liệu lịch sử, ngọn đồi này từng là nơi đặt cung điện của các vị vua Mã Lai trước khi trở thành trung tâm quân sự dưới thời Anh.

Chính sự đan xen giữa thiên nhiên và lịch sử khiến chuyến đi bộ ở Fort Canning không đơn thuần là dạo công viên, mà còn là hành trình khám phá những lớp ký ức của đảo quốc.

Mount Faber Park - góc nhìn khác về đường chân trời Singapore

Là một trong những công viên trên đồi lâu đời nhất Singapore, Mount Faber Park sở hữu mạng lưới đường mòn và cầu thang dẫn lên nhiều điểm quan sát hướng ra cảng biển phía nam, đảo Sentosa và khu trung tâm tài chính.

Điều thú vị là khung cảnh thay đổi liên tục theo từng đoạn đường. Chỉ vài phút trước còn đi giữa rừng cây nhiệt đới, ngay sau đó, du khách đã có thể đứng trên đài quan sát nhìn các con tàu ra vào một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới.

Những mảng màu sắc ấn tượng tại Mount Faber Park. Ảnh: Littledayout.

Vào sáng sớm, nơi đây là điểm chạy bộ quen thuộc của người dân địa phương. Khi chiều xuống, ánh nắng phủ lên mặt biển và tuyến Singapore Cable Car lặng lẽ băng qua tán rừng tạo nên góc ngắm hoàng hôn đẹp nhất thành phố.

Mount Faber cũng là điểm khởi đầu phổ biến để khám phá Southern Ridges - tuyến đường đi bộ nổi tiếng kết nối chuỗi công viên trên các ngọn đồi phía nam Singapore.

Telok Blangah Hill Park - lối xuyên rừng để chạm đến Henderson Waves

Ít đông đúc hơn nhưng không kém phần hấp dẫn, công viên Telok Blangah Hill Park mang đến cảm giác như bước vào khu rừng nhiệt đới giữa lòng đô thị. Những bậc thang ẩn dưới tán cây đưa du khách len lỏi qua sườn đồi xanh mát. Không gian yên tĩnh, tiếng chim hót và mùi cây cỏ khiến nhiều người quên rằng mình chỉ cách khu trung tâm vài kilomet. “Phần thưởng” ở cuối hành trình là Henderson Waves - cây cầu đi bộ cao nhất Singapore, dài 274 m, nổi bật với thiết kế gợn sóng bằng gỗ và thép.

Những khoảng cong trên thân cầu vừa tạo bóng mát, vừa là nơi nghỉ chân để ngắm toàn cảnh mảng xanh phía nam đảo quốc. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn LED được thắp sáng, biến cây cầu thành điểm dừng chân yêu thích của cả người dân địa phương lẫn du khách. Từ đây, du khách còn có thể tiếp tục đi bộ dọc Southern Ridges để khám phá chuỗi công viên liên hoàn.

Cây cầu Henderson Waves mở ra khung cảnh bát ngát cho du khách chiêm ngưỡng. Ảnh: nparks.

Không cần cung trekking dài hay địa hình hiểm trở, các triền đồi và hệ thống cầu thang tại Singapore mang đến trải nghiệm vừa sức nhưng đủ để người đi cảm nhận một góc rất khác của đảo quốc.

Đó cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của Singapore, ngay cả với du khách trở lại nhiều lần. Bởi lẽ, sau những biểu tượng nổi tiếng, đảo quốc vẫn còn rất nhiều trải nghiệm mới chờ được khám phá.