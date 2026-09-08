Nhiều học sinh Việt Nam chưa đạt mức đọc hiểu cơ bản theo PISA

Theo kết quả sơ bộ PISA 2025, khoảng 59% học sinh 15 tuổi ở Việt Nam chưa đạt mức đọc hiểu cơ bản. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần giúp học sinh đọc hiểu tốt hơn trong mọi môn học.

Kết quả PISA 2025 công bố ngày 8/9. Đây là chương trình đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức, dành cho học sinh 15 tuổi.

PISA không chỉ đánh giá học sinh ghi nhớ kiến thức mà tập trung xem các em có khả năng vận dụng những điều đã học để giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống hay không. PISA 2025 có 91 quốc gia và nền kinh tế tham gia, với khoảng 765.000 học sinh.

Tại Việt Nam, 7.353 học sinh thuộc 194 trường hoàn thành khảo sát (98,15% học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2016 cấp THCS), đại diện cho khoảng 1,109 triệu học sinh 15 tuổi, tương đương 71% tổng số người 15 tuổi.

Khoa học là lĩnh vực trọng tâm; Toán và Đọc hiểu là các lĩnh vực phụ. Chu kỳ này cũng đánh giá khả năng giải quyết vấn đề bằng máy tính trong khuôn khổ học tập trong thế giới số.

Kết quả tích cực ở lĩnh vực Khoa học

Kết quả cho thấy học sinh Việt Nam đạt trung bình 457 điểm Khoa học, 443 điểm Toán, 392 điểm Đọc hiểu và 461 điểm Giải quyết vấn đề bằng máy tính.

Trong đó, Khoa học có kết quả tương đối tích cực: 71% học sinh đạt từ mức 2 trở lên, gần mức 74% của OECD. Ở Toán, tỷ lệ này là 58%, so với 65% của OECD.

Trong PISA, mức 2 được xem là mức năng lực cơ bản. Ở mức này, học sinh bắt đầu có thể dùng kiến thức và thông tin để xử lý những tình huống quen thuộc trong thực tế.

Với Đọc hiểu, chỉ 41% học sinh Việt Nam đạt từ mức 2 trở lên, trong khi trung bình OECD là 69%. Nói cách khác, khoảng 59% học sinh Việt Nam chưa đạt mức đọc hiểu cơ bản theo cách đánh giá của PISA.

Số học sinh đạt mức năng lực cao cũng còn ít. Tỷ lệ đạt mức 5 hoặc mức 6 ở Khoa học là 2%, Toán là 4% và Đọc hiểu gần 0%. Trung bình OECD lần lượt là 7%, 8% và 6%.

Những con số này đặt giáo dục Việt Nam trước hai yêu cầu song hành: Nâng mặt bằng năng lực tối thiểu cho số đông, nhất là Đọc hiểu, đồng thời tạo điều kiện để phát triển nhóm học sinh có năng lực ở mức cao.

PISA 2025 ghi nhận thái độ học tập tích cực của học sinh Việt Nam. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Học sinh chăm học, giáo viên hỗ trợ sát sao

Kết quả PISA cũng cho thấy khoảng 31% học sinh Việt Nam nằm trong nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội thấp nhất nếu so trên thang quốc tế. Có thể hiểu đây là nhóm gặp nhiều khó khăn hơn về điều kiện gia đình và nguồn lực hỗ trợ việc học.

Dù vậy, nhóm này đạt trung bình 425 điểm Khoa học, được OECD ghi nhận là một trong những kết quả cao khi so với học sinh có hoàn cảnh tương tự ở các nước khác.

Tuy nhiên, cơ hội học tập vẫn chưa đồng đều. Nhóm học sinh có điều kiện thuận lợi nhất cao hơn nhóm khó khăn nhất 87 điểm Khoa học, gần bằng khoảng cách trung bình OECD là 86 điểm. Điều này cho thấy hoàn cảnh gia đình vẫn ảnh hưởng đáng kể đến kết quả học tập. Do đó, hỗ trợ học sinh khó khăn cần được ưu tiên.

PISA 2025 cũng ghi nhận thái độ học tập tích cực của học sinh Việt Nam: 82% cho biết tò mò về nhiều vấn đề; 79% cố gắng hơn khi nhiệm vụ khó; chỉ 12% cho rằng đi học là lãng phí thời gian. Có 87% học sinh tìm kiếm sự hỗ trợ của giáo viên khi cần và 90% hỏi bạn khi chưa hiểu.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của giáo viên là một lợi thế rõ nét. Có 90% học sinh cho biết giáo viên Khoa học quan tâm đến việc học của từng em; 85% cho biết giáo viên tiếp tục giảng đến khi học sinh hiểu và 89% nhận được hỗ trợ thêm khi cần. Các tỷ lệ tương ứng của OECD lần lượt là 69%, 69% và 73%.

Mức độ chuyên cần cũng tích cực hơn trung bình OECD. Trong hai tuần trước khảo sát, 4% học sinh nghỉ ít nhất một ngày không phép, 9% bỏ ít nhất một tiết và 32% đi học muộn; thấp hơn các mức tương ứng của OECD là 22%, 24% và 50%.

Khoảng 52% học sinh tin rằng năng lực của mình có thể tiến bộ nhờ cố gắng và được hướng dẫn đúng cách; tỷ lệ thường xuyên lập kế hoạch học tập cũng ở mức tương tự. Vì vậy, bên cạnh kiến thức, nhà trường cần quan tâm hơn đến kỹ năng tự học và sự tự tin của học sinh cũng như an toàn học đường.

Kết quả PISA không nên chỉ được nhìn qua điểm số hoặc thứ hạng. Ảnh minh họa: Thái An.

94% học sinh dùng chatbot AI để hỗ trợ học tập

Theo khảo sát, học sinh Việt Nam dành trung bình 2,2 giờ mỗi ngày sử dụng thiết bị số tại trường cho hoạt động học tập, cao hơn mức 1,7 giờ của OECD. Đồng thời, các em dành khoảng 1,5 giờ mỗi ngày cho hoạt động không phục vụ học tập, so với 1,1 giờ của OECD.

Việc sử dụng AI đã trở nên phổ biến: 94% học sinh dùng chatbot AI để hỗ trợ học tập; 82% dùng AI để nghiên cứu sơ bộ một chủ đề mới; 86% dùng để tóm tắt văn bản và 88% dùng để soạn thảo văn bản cho bài tập. Trong khi đó, khoảng 70% học sinh cho biết đã được học cách đánh giá nội dung do AI tạo ra.

Như vậy, số học sinh dùng AI cao hơn nhiều so với số được học cách kiểm tra nội dung do AI tạo ra.

Bên cạnh khả năng thích ứng với công nghệ, PISA 2025 cũng ghi nhận ý thức tích cực của học sinh Việt Nam đối với các vấn đề môi trường. Có 74% đạt ít nhất Mức 2 về Khoa học môi trường; 84% tin rằng bản thân có thể tạo tác động tích cực và 87% tin rằng hành động tập thể có thể giải quyết vấn đề môi trường. Đáng chú ý, 93% quan tâm đến việc đóng góp cho bảo vệ môi trường thông qua nghề nghiệp tương lai, cao hơn nhiều so với mức 62% của OECD.

Cần giúp học sinh đọc hiểu tốt hơn trong mọi môn học

Kết quả sơ bộ cho thấy đọc hiểu cần được ưu tiên. Đây không chỉ là việc của môn Ngữ văn. Muốn giải một bài Toán có lời văn, hiểu một hiện tượng Khoa học, đọc bản đồ, biểu đồ hay hướng dẫn trên mạng, học sinh đều cần biết đọc, chọn thông tin quan trọng, so sánh và đưa ra nhận xét.

Vì vậy, rèn đọc hiểu cần được thực hiện trong tất cả môn học. Giáo viên có thể cho học sinh làm quen với nhiều loại thông tin như bài viết, bảng biểu, biểu đồ, hình ảnh và dữ liệu. Việc kiểm tra thường xuyên cũng cần giúp phát hiện sớm những học sinh nào đang gặp khó khăn để hỗ trợ kịp thời, nhất là học sinh ở vùng khó khăn và gia đình có ít điều kiện hỗ trợ việc học.

Việc đổi mới dạy học và đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cần tiếp tục theo hướng tăng khả năng vận dụng. Có thể vận dụng phù hợp cách tiếp cận và kỹ thuật đánh giá của PISA để xây dựng nhiệm vụ gắn với bối cảnh thực tiễn, yêu cầu học sinh giải thích, lập luận, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề và phản biện. Mục tiêu là cải thiện dạy và học, không chuyển PISA thành một kỳ thi hay tổ chức luyện thi PISA.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cần có hướng dẫn rõ ràng để giáo viên và học sinh sử dụng AI an toàn, trung thực và có ích. Cách kiểm tra, đánh giá cũng cần được điều chỉnh để đo được năng lực thực của học sinh trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến.

Lưu ý, kết quả PISA không nên chỉ được nhìn qua điểm số hoặc thứ hạng. Cần phân tích kỹ hơn theo vùng miền, giới tính, hoàn cảnh gia đình và môi trường học tập, sau đó kết hợp với dữ liệu trong nước. Cách làm này sẽ giúp xác định học sinh nào cần hỗ trợ, đang khó ở đâu và giải pháp nào phù hợp nhất.