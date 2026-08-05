Nhà vô địch World Cup tuột dốc không phanh

Benjamin Pavard đứng trước nguy cơ phải rời Inter Milan khi đội bóng Italy quyết định cải tổ hàng thủ và không còn xem anh là một phần trong kế hoạch mùa giải mới.

Benjamin Pavard chói sáng ở World Cup 2018 và trở thành ngôi sao phòng ngự của châu Âu. Ảnh: Reuters.

Theo Sport Mediaset, Inter Milan đang thúc đẩy Pavard tìm bến đỗ mới ít lâu sau khi hậu vệ người Pháp trở lại từ quãng thời gian cho mượn tại Marseille.

Mùa 2025/26 được xem là thất bại lớn với nhà vô địch World Cup 2018. Pavard gia nhập Marseille với hy vọng gây ấn tượng tại Ligue 1 và Champions League để cạnh tranh suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Pháp. Tuy nhiên, anh sa sút cùng đội bóng thành phố cảng và cuối cùng không được HLV Didier Deschamps triệu tập.

Tín hiệu tích cực hiếm hoi đến ở trận giao hữu với Manchester City tại Hong Kong (Trung Quốc) cuối tuần qua. Pavard ghi bàn duy nhất giúp Inter hòa 1-1, sau đó đại diện Serie A thắng 3-1 trên chấm luân lưu. Dù được bầu là cầu thủ hay nhất trận, màn trình diễn đó chưa đủ để thay đổi tương lai của anh tại sân Giuseppe Meazza.

Pavard (thứ hai từ phải sang) ghi bàn cho Inter trong trận giao hữu với Man City hôm 1/8. Ảnh: Reuters.

Inter đang tái cấu trúc hàng phòng ngự dưới thời HLV Christian Chivu. Yann Bisseck dần chiếm vị trí trung vệ lệch phải, trong khi đội bóng đã chiêu mộ John Stones theo dạng tự do và chuẩn bị hoàn tất thương vụ Cristian Romero với mức phí khoảng 40 triệu euro.

Sự xuất hiện của Romero khiến Pavard trở thành người thừa. Với mức lương khoảng 5 triệu euro mỗi năm, hậu vệ 29 tuổi không còn phù hợp với định hướng nhân sự mới của Inter. Đội bóng áo xanh - đen hiện chuẩn bị cho các trận giao hữu với AC Milan và Juventus tại Perth (Australia), trước khi khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng cuộc đối đầu Real Betis ngày 16/8.

Tương lai Pavard vì thế đang trở nên bất định. Từ chỗ là nhà vô địch World Cup 2018, khoác áo Bayern Munich, rồi trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Inter. Anh giờ đứng trước viễn cảnh phải tìm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp sau khi lỡ hẹn với World Cup 2026.

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