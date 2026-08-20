Người trẻ mua sách theo mét để trang trí nhà

Từ những cuốn sách cũ bán theo mét đến kệ sách được sắp xếp theo màu, sách ngày càng xuất hiện như một món đồ trang trí, góp phần định hình phong cách không gian sống.

Ngày càng nhiều người mua sách theo mét, chọn theo màu gáy, kích thước hoặc độ cũ để hoàn thiện không gian sống và xây dựng hình ảnh cá nhân. Xu hướng này cũng góp phần đưa những góc thư viện nhỏ trở lại trong thiết kế nhà ở, kể cả tại các căn hộ có diện tích hạn chế.

Theo The Guardian, việc dùng sách để thể hiện sự hiểu biết hay địa vị không phải hiện tượng mới. Trong The Great Gatsby (Gatsby Vĩ đại), F. Scott Fitzgerald từng mô tả Jay Gatsby sở hữu những giá sách đầy sách nhưng chưa từng được đọc, như một phần của hình tượng giàu có và có học mà nhân vật muốn tạo dựng.

Một thế kỷ sau khi tiểu thuyết ra đời, sách lại trở nên được ưa chuộng như vật liệu trang trí. Khách hàng có thể mua cả mét sách cũ được chọn ngẫu nhiên hoặc đặt theo màu sắc để phù hợp với nội thất.

Năm 2025, Etsy ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến đồ trang trí dành cho người yêu sách tăng 19.616% trong 3 tháng so với cùng kỳ năm trước, theo The Guardian. Trên eBay, 1 m sách cổ được chọn ngẫu nhiên có giá khoảng 50 GBP ( 67 USD ), trong khi một số cửa hàng bán các bộ sách vintage đồng màu với giá gần 100 GBP ( 135 USD )/m.

Nhà xuất bản Thames & Hudson cũng ghi nhận nhu cầu mua sách số lượng lớn từ giới thiết kế nội thất. Madeleine Ovenden, phụ trách mảng bán hàng phi truyền thống của hãng, cho biết khách hàng thường chọn sách có gáy cùng tông màu, thậm chí gửi kích thước kệ để đặt sách theo mét.

Nhiều người đang biến những bức tường trống thành kệ sách, góc đọc.

Xu hướng này gắn với “bookshelf wealth” (tạm dịch: sự giàu có trên kệ sách), phong cách lan rộng trên TikTok và được xem là phiên bản nối dài của “xa xỉ thầm lặng”. Thay vì những món đồ mới bóng bẩy, kệ sách được sắp xếp để tạo cảm giác đã được tích lũy qua nhiều năm, kết hợp sách, tranh, đồ lưu niệm và vật dụng mang vẻ cổ điển.

Nhà thiết kế nội thất Tommy Landen Huerter tại New York (Mỹ) cho rằng sách giúp không gian thêm màu sắc, chiều sâu nhưng cũng có thể trở thành biểu tượng địa vị. Ông từng gặp những khách hàng mua sách chỉ để lấp đầy kệ, kể cả ở những vị trí gần như không thể với tới.

Tuy nhiên, việc đưa sách vào nội thất không nhất thiết chỉ nhằm trưng bày. Megan Slack, cây viết của Homes & Gardens, cho rằng ngay cả căn hộ nhỏ cũng có thể tạo một góc thư viện mà không cần dành riêng cả phòng.

Slack từng lấy cảm hứng từ căn nhà của đạo diễn Nancy Meyers tại Brentwood (California, Mỹ), nơi một bức tường sách cao sát trần, ghế ngồi và ánh sáng ấm trở thành điểm nhấn của không gian sống. Từ đó, cô áp dụng cách bố trí tương tự khi tìm chỗ cho khoảng 1.000 cuốn sách trong căn hộ studio tại London (Anh).

Theo Slack, gia chủ có thể tận dụng chiều cao của tường, kết hợp giá sách với ghế, bàn nhỏ và đèn đọc để tạo một góc đọc vừa tiết kiệm diện tích, vừa có tính thẩm mỹ. Sách cũng có thể được đặt đứng, nằm ngang hoặc xen kẽ với cây xanh, đồ gốm và vật lưu niệm để kệ bớt cứng.

Những kệ sách từng được tích lũy qua nhiều năm nay có thể được hoàn thiện chỉ bằng vài đơn hàng mua sách theo mét.

Kris Manalo, giám đốc sáng tạo của Atkin & Thyme, nhận định giá sách ngày càng mang tính đa chức năng. Chúng vừa là nơi lưu trữ, vừa giúp tạo một khu vực đọc và nghỉ ngơi trong nhà. Tuy nhiên, gia chủ không nên tận dụng mọi khoảng trống để đặt đồ, bởi một chiếc kệ quá dày dễ tạo cảm giác rối mắt.

Ở chiều ngược lại, xu hướng mua sách chỉ để trang trí cũng gây tranh luận. Matt Hubbard, chủ hiệu Halcyon Books ở London (Anh), cho biết lượng sách cũ lớn và giá thấp khiến bán theo cân hoặc theo mét trở thành cách tiêu thụ những đầu sách khó bán. Landen Huerter lo ngại điều này có thể thúc đẩy tiêu dùng quá mức khi sách được mua chủ yếu để chạy theo thẩm mỹ.

Trong khi đó, Philip Blackwell, người điều hành Ultimate Library, cho rằng việc có sách trong nhà vẫn mang một giá trị nhất định. Công ty của ông xây dựng thư viện cho khách sạn, văn phòng và nhà riêng bằng cách tìm hiểu sở thích của khách hàng thay vì chỉ chọn sách theo màu.

Theo Blackwell, khác biệt nằm ở việc những cuốn sách chỉ dừng lại như vật trang trí hay thực sự trở thành một phần của đời sống. Ngay cả khi ban đầu được mua để đặt lên kệ, sự hiện diện của sách vẫn tạo cơ hội để một ngày nào đó chúng được mở ra và đọc.