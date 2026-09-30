Người trẻ đổi cách chọn nhà, ưu tiên vừa túi tiền và đủ tiện ích

Hạ tầng đông bắc TP.HCM ngày càng hoàn thiện giúp người trẻ mở rộng lựa chọn nhà ở, tập trung vào khả năng kết nối, tiện ích và phương án tài chính phù hợp.

Khi hạ tầng cửa ngõ đông bắc TP.HCM hoàn thiện, việc di chuyển vào trung tâm và các khu vực không còn là băn khoăn, người trẻ đang có nhu cầu sở hữu căn hộ đang hướng về các tiêu chí thực tế hơn như mức giá, phương án tài chính phù hợp và đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu sống.

Khi “nhà gần trung tâm” không còn là tiêu chí hàng đầu

Trước đây, gần trung tâm thường là ưu tiên của nhiều người khi mua nhà. Tuy nhiên, giá bất động sản ngày càng cao, người trẻ phải cân nhắc nhiều hơn giữa vị trí, không gian sống và khả năng chi trả.

Thay vì chỉ nhìn vào khoảng cách địa lý, người mua ngày càng chú ý đến thời gian di chuyển, khả năng kết nối với nơi làm việc và mức chi trả. Một căn hộ cách trung tâm 15-20 km sẽ không còn bị xem là quá xa nếu giao thông thuận tiện và nhiều phương tiện hiện đại giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển, ví dụ như metro. Đổi lại, người mua có thể có thêm lựa chọn về diện tích và không gian sống. Đặc biệt, mức giá và phương thức thanh toán sẽ linh hoạt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ đã góp phần thay đổi cách nhìn và tư duy “ly tâm” của nhiều người trẻ. Các tuyến vành đai, trục giao thông liên vùng và hệ thống giao thông công cộng giúp kết nối các khu vực lân cận trung tâm với nơi làm việc, học tập và dịch vụ thuận tiện hơn. Vì vậy, khi lựa chọn căn nhà đầu tiên, khoảng cách không còn là yếu tố hàng đầu.

Tuy nhiên, đi xa hơn không đồng nghĩa với chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Với người mua ở thực, một lựa chọn đáng cân nhắc cần đáp ứng đồng thời kết nối thuận tiện, không gian sống phù hợp và mức chi trả vừa sức.

Bên cạnh giá bán, khoản vốn ban đầu và dòng tiền trong những năm đầu cũng là vấn đề cần tính đến. Một phương án sở hữu có sự hỗ trợ về lãi vay, có thêm thời gian để tích lũy và trả dần sẽ giúp giảm áp lực tài chính và người mua chủ động hơn với kế hoạch dài hạn.

A&K Tower giải bài toán kết nối và khả năng sở hữu

Đặt trong xu hướng đó, chủ đầu tư dự án A&K Tower - OBC Holdings vừa công bố chính sách “Mua nhà 3 không” nhằm đồng hành cùng những người trẻ, gia đình trẻ có thu nhập ổn định nhưng vốn tích lũy ban đầu chưa nhiều.

Theo đó, khi chọn phương án vay, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tối đa lên đến 75% giá trị căn hộ thời gian tối đa 35 năm. Đồng thời, chính sách 3 không sẽ hỗ trợ khách mua các ưu đãi bao gồm: Không lo vốn ban đầu tại thời điểm ký hợp đồng mua bán; không trả lãi lên đến 24 tháng; không trả gốc lên đến 36 tháng. Chương trình áp dụng cho 300 suất đầu tiên được ngân hàng thẩm định thành công.

Đặc biệt, ngay tại sự kiện unbox mô hình kiến trúc với chủ đề “Khơi nguồn giá trị - Kiến tạo dấu ấn” dự kiến tổ chức ngày 3/10, các khách hàng có nhu cầu sau khi gửi hồ sơ cơ sở sẽ được phỏng vấn trực tiếp với các đối tác ngân hàng của OBC Holdings gồm: MB Bank, ACB, Vietcombank, PVCombank, Public Bank.

Các hồ sơ thẩm định đạt yêu cầu, sẽ nhận "Xác nhận thẩm định cơ sở" đủ điều kiện vay mua căn hộ A&K Tower của ngân hàng. Sau khi hoàn tất ráp căn và trước khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng sẽ được ngân hàng thẩm định chính thức trên giá trị căn hộ khách hàng chọn. Đây chính là cơ sở để đồng hành mua nhà 0 đồng.

Tọa lạc trên đường An Phú 17, phường An Phú, tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM, thuận lợi tiếp cận các trục giao thông liên vùng và các khu vực đô thị, việc làm trọng điểm. Từ đây, cư dân có thể kết nối với ĐT743, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn (Vành đai 3), đồng thời tiếp cận mạng lưới giao thông công cộng đang được mở rộng về khu vực đông bắc với tuyến metro 01 (Thành phố mới Bình Dương - Bình Dương).

A&K Tower sở hữu tọa độ giúp rút ngắn mọi khoảng cách.

Với lợi thế này, A&K Tower đáp ứng một trong những tiêu chí ngày càng được người mua ở thực quan tâm là thuận tiện cho việc di chuyển hàng ngày mà vẫn có thêm lựa chọn về không gian sống và chi phí sở hữu.

A&K Tower đang xây dựng đến tầng 12, dự kiến bàn giao vào quý I/2028.

Đồng thời, tiến độ xây dựng hiện tại đã đến tầng 12 và thời gian bàn giao dự kiến vào quý I/2028 cũng giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính. Với khách hàng ký hợp đồng trong giai đoạn hiện tại, thời điểm nhận nhà nằm trong khung thời gian hỗ trợ theo chính sách, tạo thêm khoảng thời gian để chuẩn bị tài chính và ổn định cuộc sống.

Từ vị trí kết nối đến phương án sở hữu, A&K Tower hướng đến một bài toán an cư thực tế hơn cho những người trẻ đang khao khát sở hữu căn nhà đầu tiên. Sự kiện unbox mô hình kiến trúc A&K Tower “Khơi nguồn giá trị - Kiến tạo dấu ấn” ngày 3/10 kết hợp tư vấn thẩm định hồ sơ cơ sở ngân hàng tại chỗ dành cho khách hàng có nhu cầu vay sẽ là dịp để khách hàng trực tiếp tìm hiểu không gian sống, vị trí căn hộ và phương án tài chính, trước khi cân nhắc lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Độc giả muốn tham gia sự kiện có thể liên hệ hotline hoặc theo dõi thông tin chi tiết tại đây.