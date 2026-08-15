Người trẻ chưa từng quay lưng với mục tiêu ‘an cư lạc nghiệp’

“An cư lạc nghiệp” vẫn là mục tiêu của nhiều người trẻ hướng đến. Chuyên gia cho rằng với nền tảng tài chính phù hợp, đây là thời điểm để sớm hiện thực hóa kế hoạch mua nhà.

27 tuổi, chị Thu Minh và chồng đang tính đến chuyện sinh con. Thế nhưng, bên cạnh kế hoạch lập gia đình nhỏ, bài toán chỗ ở vẫn là điều khiến hai vợ chồng trăn trở suốt thời gian qua.

Gia đình chị đều từ tỉnh vào TP.HCM lập nghiệp, hiện đã tích lũy khoảng 1 tỷ đồng và có tổng thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, mỗi tháng hai vợ chồng vẫn phải dành khoảng 10 triệu đồng để trả tiền thuê nhà.

“Nghĩ đến việc có con nhưng chưa ổn định chỗ ở, gia đình vẫn đau đáu. Bởi một ngôi nhà không chỉ là chỗ che mưa che nắng, mà còn là môi trường sống và phát triển tương lai cho con. Thế nên chúng tôi vẫn muốn tìm mua một căn nhà để ổn định”, chị Minh chia sẻ.

Nhu cầu và mơ ước mua nhà luôn hiện hữu

Hai vợ chồng bắt đầu tìm mua nhà từ năm ngoái và cũng từng bỏ lỡ một số căn có mức giá tốt. Đến nay, khi khoản tích lũy nhiều hơn, anh chị tiếp tục tìm kiếm trở lại và muốn mua nhà càng sớm càng tốt để tranh thủ các chính sách hỗ trợ tài chính của chủ đầu tư.

Hiện, gia đình đang cân nhắc giữa hai lựa chọn là nhà ở sơ cấp và nhà chuyển nhượng. Nếu mua nhà thứ cấp, gia đình dự kiến phải vay thêm khoảng 2 tỷ đồng . Trong khi đó, với nhà sơ cấp, phương thức thanh toán theo tiến độ có thể giúp giảm áp lực vốn ban đầu.

Nhiều gia đình trẻ vẫn theo đuổi mục tiêu an cư lạc nghiệp, tìm kiếm môi trường sống tốt cho các con.

Không chỉ những gia đình trẻ, nhiều người độc thân cũng nỗ lực hướng đến mục tiêu sở hữu nhà. Anh Tuấn Minh (29 tuổi) cho biết quan điểm “an cư lạc nghiệp” vẫn là điều anh hướng đến.

Thay vì cố gắng mua nhà trong nội đô, anh Minh tính đến phương án tìm kiếm tại các khu vực vệ tinh - nơi đang phát triển về hạ tầng và tiện ích tốt, nhiều không gian xanh, bớt ngột ngạt và ô nhiễm, nhưng mặt bằng giá dễ tiếp cận hơn.

“Tôi tin khi căn hộ hoàn thiện, hạ tầng kết nối cũng thuận lợi, tôi có thể cho thuê với giá tốt hoặc chuyển về ở”, anh Minh nói.

Thực tế, khảo sát xu hướng tâm lý người tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy nhu cầu mua bất động sản vẫn hiện diện rõ nét. Trong 1.156 người được khảo sát, nhóm người mua chiếm 54%, cao hơn nhu cầu bán, cho thuê và đi thuê. Trong nhóm người mua, 54% mua để ở và 46% mua để đầu tư.

Ngay cả những người đang đi thuê nhà, đa số là người trẻ, cũng có mục tiêu sở hữu nhà trong tương lai. Khảo sát cho thấy 64% người thuê mong muốn sở hữu nhà trong vòng 1-5 năm tới.

Lý giải về mong muốn sở hữu nhà của người trẻ, nhiều chuyên gia cho rằng, việc chi trả một khoản tiền cố định hàng tháng cho hóa đơn thuê nhà bản chất là một chi phí tiêu hao, biến mất hoàn toàn sau mỗi chu kỳ thanh toán mà không để lại giá trị tích lũy. Ngược lại, khi chuyển dịch dòng tiền đó sang hình thức trả góp mua nhà, người mua đang từng bước biến dòng tiền chi phí thành tài sản hiện hữu. Trải qua một lộ trình tài chính rõ ràng, rào cản nợ vay sẽ dần khép lại, nhường chỗ cho quyền sở hữu chính chủ một bất động sản giá trị vững bền theo thời gian.

Vì sao nên mua nhà lúc này?

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills, nhiều yếu tố đầu vào của dự án như chi phí xây dựng, chi phí tài chính và giá đất đều có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, các chi phí “vô hình” trong quá trình phát triển dự án cũng tác động đến mặt bằng giá, khiến giá nhà khó có thể giảm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, các chủ đầu tư có xu hướng đưa ra những chính sách nhằm giảm áp lực dòng tiền cho người mua như kéo dài thời gian thanh toán, hỗ trợ lãi suất hoặc bàn giao nhà sớm để khách hàng có thể ở, cho thuê hoặc khai thác kinh doanh tạo dòng tiền. Theo bà Hương, điều này giúp người mua có thêm lựa chọn về phương thức thanh toán và cách thức sử dụng tài sản, thay vì trông chờ vào việc điều chỉnh giá bán.

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện cũng mở rộng không gian lựa chọn, giúp các dự án tại khu vực vệ tinh kết nối thuận tiện hơn với trung tâm và phù hợp hơn với khả năng tài chính của người trẻ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đặc biệt, trong khoảng một tuần trở lại đây, mặt bằng lãi suất cho vay cũng bắt đầu có những điều chỉnh. Các ngân hàng đã lần lượt công bố giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2 điểm phần trăm sau các chỉ đạo từ Thủ tướng và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hướng dòng vốn đáp ứng các nhu cầu thực của nền kinh tế.

Trong bối cảnh các chính sách bán hàng và lãi suất có thay đổi theo hướng hỗ trợ người mua, các chuyên gia đều cho rằng những người có nhu cầu thực và nền tảng tài chính phù hợp có thể cân nhắc mua nhà càng sớm càng tốt, bởi giá nhà sẽ khó giảm trong thời gian tới.

Đồng quan điểm này, chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên lưu ý thêm, nền tảng tài chính phù hợp không chỉ nằm ở việc đã tích lũy bao nhiêu, cần vay bao nhiêu phần trăm giá trị căn nhà. Điều quan trọng là khoản trả nợ hàng tháng có nằm trong khả năng chi trả hay không.

Chẳng hạn, với gia đình có thu nhập 60 triệu đồng/tháng, ông Kiên cho rằng sau khi dành khoảng một nửa cho chi phí sinh hoạt và dự phòng, khoảng 30 triệu đồng còn lại có thể dùng để trả ngân hàng. Từ khả năng trả nợ này, người mua mới tính ngược lại giá trị căn nhà và khoản vay phù hợp.

Ở góc độ dòng tiền, người mua nhà chuyển nhượng có thể tính toán phần tiền thuê nhà đang trả hàng tháng vào khoản thanh toán cho căn nhà mới. Trong khi đó, với nhà sơ cấp, phương thức thanh toán theo tiến độ có thể giúp người mua phân bổ nguồn tiền trong thời gian dài hơn, qua đó giảm áp lực vốn ban đầu.