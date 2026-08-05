Nâng tầm đối ngoại Đảng để phục vụ phát triển

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định đối ngoại là cấu phần của năng lực tổng hợp quốc gia, đồng thời yêu cầu nâng tầm đối ngoại Đảng, đổi mới đối ngoại nhân dân.

Ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên họp. Ảnh: Nhân Dân.

Đây là phiên họp toàn thể đầu tiên về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị, được tổ chức ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm quán triệt, cụ thể hóa những tư duy, chủ trương mới của Đại hội; tiếp tục khẳng định đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; tạo bước chuyển mới trong nâng tầm và phối hợp đồng bộ các lực lượng đối ngoại.

Phiên họp có sự tham dự của khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nhân dân, các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 200 đại biểu là cán bộ của Bộ Ngoại giao. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của các tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: Nhân Dân.

Đối ngoại phải lấy kết quả cụ thể làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Đối ngoại Đảng đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ, phát huy vai trò củng cố nền tảng chính trị, định hướng quan hệ Nhà nước và thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng; đối ngoại nhân dân có bước chuyển tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới đối tác, tham gia chủ động, thực chất hơn vào các cơ chế khu vực và quốc tế, vận động dư luận, huy động nguồn lực, quảng bá hình ảnh đất nước, củng cố nền tảng xã hội và và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh đối ngoại đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhân Dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ rõ một số hạn chế về nhận thức, nội dung và phương thức hoạt động; chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu; việc mở rộng đối tác; cơ chế phối hợp và năng lực đội ngũ cán bộ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức; gắn đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân với các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kết quả cụ thể làm thước đo.

Đối ngoại Đảng cần tiếp tục củng cố, làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, các đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn và các nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ với Việt Nam; đổi mới, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng.

Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị, vận động sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững; tăng cường thông tin đối ngoại, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện.

Đồng chí đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng tầm đối ngoại Đảng, đổi mới đối ngoại nhân dân

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh phiên họp là dịp đánh giá thực tiễn, nhận diện yêu cầu mới và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian qua, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, xã hội của quan hệ đối ngoại, mở rộng mạng lưới đối tác và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp nâng tầm đối ngoại Đảng, đổi mới đối ngoại nhân dân, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Hòa/Thế giới&Việt Nam.

Các tham luận tại phiên họp tập trung làm rõ vai trò định hướng chiến lược của đối ngoại Đảng, khả năng chuyển hóa sức mạnh mềm của đối ngoại nhân dân thành lòng tin, đồng thuận quốc tế và nguồn lực phát triển; đề xuất nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đào tạo cán bộ, phát triển ngoại giao học thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu và quản trị mạng lưới đối tác như một tài sản chiến lược.

Từ thực tiễn tại các địa bàn châu Á, châu Phi, Mỹ Latin, các đại biểu kiến nghị chủ động thích ứng với sự vận động của các chính đảng; vừa củng cố quan hệ truyền thống, vừa mở rộng tiếp xúc với các đảng cầm quyền, tham chính và các lực lượng có ảnh hưởng; phát huy vai trò tuyến đầu của cơ quan đại diện trong nghiên cứu, tham mưu, kết nối địa phương, đối tác và nguồn lực phát triển.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tham luận tại Phiên họp. Ảnh: Nhân Dân.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tập hợp, định hướng, hiệp thương, phối hợp các lực lượng; đổi mới đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, hiện đại, chuyên nghiệp; coi mạng lưới đối tác là nguồn lực mềm để mở rộng không gian phát triển, vừa gìn giữ, làm mới quan hệ với bạn bè truyền thống, vừa chủ động tiếp cận giới trẻ, học giả, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các cá nhân có ảnh hưởng, gắn kết bằng những sáng kiến hợp tác cụ thể, lợi ích thiết thực, đồng thời phát huy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh truyền thông đối ngoại và ngoại giao số.

Các địa phương như tỉnh Lạng Sơn và thành phố Huế chia sẻ kinh nghiệm gắn đối ngoại với xây dựng “vành đai an ninh - phát triển”, chuyển hóa văn hóa, di sản và giao lưu nhân dân thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn và tặng hoa Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Quang Hòa/Thế giới&Việt Nam.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; khẳng định Đảng ủy Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức nhân dân; đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.