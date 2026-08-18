MusicStory phát động giải thưởng âm nhạc AI trị giá 100 triệu đồng

Trong bối cảnh AI thay đổi cách con người sáng tạo, MusicStory lựa chọn hướng tiếp cận tập trung vào giá trị nội dung, khuyến khích người dùng kể chuyện thông qua âm nhạc.

Nền tảng vừa phát động Giải thưởng MusicStory - âm nhạc AI Việt với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt do Teafit tài trợ.

Âm nhạc không chỉ để nghe

Sự phát triển của AI mở ra giai đoạn mới cho ngành công nghiệp âm nhạc. Chỉ với vài dòng mô tả, người dùng có thể tạo nên giai điệu, phối khí hay giọng hát trong thời gian ngắn. Điều này giúp việc sáng tác trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về giá trị tác phẩm trong bối cảnh công nghệ tham gia sâu vào quá trình sáng tạo.

Được phát triển với định hướng kể chuyện bằng âm nhạc, MusicStory khuyến khích người sáng tạo đầu tư vào ý tưởng, ca từ và cảm xúc thay vì chỉ khai thác khả năng tạo nhạc tự động của AI. Nền tảng hướng đến tác phẩm có thể được ca sĩ thể hiện, biểu diễn trên sân khấu và tiếp cận công chúng như sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh.

MusicStory kể chuyện bằng âm nhạc, đưa sáng tác AI Việt lên sân khấu thật.

Để hỗ trợ quá trình sáng tác, MusicStory xây dựng hệ sinh thái gồm xưởng sáng tạo, hỗ trợ viết lời, phát triển giai điệu, ký âm và luyện hát, cùng MusicStory Bar - Live Music Lounge, nơi những tác phẩm được tuyển chọn có cơ hội biểu diễn trước khán giả.

Giải thưởng MusicStory - âm nhạc AI Việt

Song song việc phát triển nền tảng, MusicStory phát động Giải thưởng MusicStory - âm nhạc AI Việt, dành cho cộng đồng yêu âm nhạc trên cả nước. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt, do Teafit tài trợ 100%, gồm giải nhất trị giá 40 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng, 5 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng và giải dành cho lời bài hát hay trị giá 5 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, 3 tác phẩm đạt giải cao nhất sẽ được ban tổ chức đầu tư thu âm bằng giọng ca sĩ chuyên nghiệp, tạo điều kiện để phát triển thành sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh.

Tổng giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt, 100% do Teafit tài trợ.

Cuộc thi diễn ra qua 2 vòng. Từ 30/7 đến 30/11, hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn top 50 tác phẩm xuất sắc. Từ 1/12 đến 30/12, các tác phẩm bước vào vòng bình chọn công khai để khán giả quyết định thứ hạng chung cuộc.

Theo ban tổ chức, bộ tiêu chí chấm điểm tập trung vào giá trị nội dung, thông điệp, chất lượng ca từ, cảm xúc và khả năng biểu diễn thực tế của tác phẩm, thay vì chỉ đánh giá yếu tố công nghệ.

Bên cạnh hình thức đăng ký trực tiếp, MusicStory còn cho phép khán giả đề cử ca khúc yêu thích. Sau khi được kiểm duyệt về chất lượng và bản quyền, các tác phẩm đủ điều kiện sẽ tham gia vòng sơ khảo. Cách làm này giúp mở rộng nguồn tác phẩm và tạo cơ hội để nhiều sáng tác chất lượng tiếp cận hội đồng chuyên môn.

Teafit - bạn đồng hành nuôi dưỡng sáng tạo Việt

Đồng hành giải thưởng là Teafit - thương hiệu trà thảo mộc tiên phong với phong cách uống sạch với “3 không” gồm không chất bảo quản, không đường hóa học và không màu tổng hợp. Theo ban tổ chức, việc doanh nghiệp tài trợ toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt góp phần khuyến khích cộng đồng sáng tạo, đồng thời tạo thêm động lực để tác giả đầu tư vào tác phẩm có giá trị lâu dài.

Trong bối cảnh AI từng bước thay đổi cách sản xuất âm nhạc, MusicStory kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần định hình cách tiếp cận mới, nơi công nghệ đóng vai trò hỗ trợ để người sáng tạo kể câu chuyện mang dấu ấn cá nhân thông qua âm nhạc.

Hiện, cuộc thi đã mở cổng tiếp nhận tác phẩm trên nền tảng MusicStory.vn và kéo dài đến hết 30/11.