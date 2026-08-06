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Xã hội

Mức hỗ trợ cho người di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai ở Lào Cai

  • Thứ năm, 6/8/2026 05:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quy định hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày đối với người dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai trên địa bàn.

Cảnh sát dầm mình trong nước sâu, đưa người dân khỏi vùng ngập ở Lào Cai hôm 3/8.

Theo Quyết định số 2717/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cấp bách đối với người dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mỗi người thuộc diện được áp dụng sẽ nhận hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày trong thời gian phải sơ tán theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định nêu rõ, đối tượng được hưởng chính sách là hộ gia đình, cá nhân phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định cũng quy định nguyên tắc thực hiện nhằm tránh trùng lặp chính sách. Theo đó, trường hợp một người đồng thời là đối tượng của nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung từ ngân sách Nhà nước thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách và tham mưu bố trí kinh phí. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương rà soát, xác định đối tượng đủ điều kiện, tổng hợp nhu cầu kinh phí để tổ chức thực hiện.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm lập danh sách, xác định đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ, tổ chức chi trả theo quy định và quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 5/8 đến 6/8, các sông, suối trên địa bàn sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ 1,5 đến 3 m. Dự báo mực nước sông Thao tại trạm Lào Cai có thể vượt báo động 1, trạm Yên Bái xấp xỉ báo động 1, nhiều sông, suối nhỏ cũng có khả năng đạt báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp ven sông, suối, đồng thời mưa lớn kéo dài có thể gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại vùng đồi núi, taluy giao thông và sụt lún ở những khu vực nền đất yếu.

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https://vtcnews.vn/chi-tiet-muc-ho-tro-cho-nguoi-di-doi-khan-cap-khoi-vung-thien-tai-o-lao-cai-ar1032864.html

Viên Minh/VTC News

mưa lũ sạt lở hỗ trợ người dân lào cai

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