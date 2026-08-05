MU 'muối mặt' xin lỗi người hâm mộ

Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ các hội nhóm người hâm mộ, Manchester United vừa lên tiếng phản hồi về cuộc điều tra phe vé đầy tranh cãi.

Manchester United gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

Manchester United vừa công bố bản cập nhật chi tiết về chiến dịch truy quét nạn phe vé. Câu lạc bộ khẳng định mục tiêu cốt lõi của hoạt động là bảo vệ quyền tiếp cận vé công bằng cho các cổ động viên thực thụ và triệt phá các tổ chức lạm dụng hệ thống để trục lợi.

Dữ liệu sơ bộ từ cuộc điều tra đã hé lộ quy mô đáng kinh ngạc của hoạt động đầu cơ. Một trường hợp điển hình được ghi nhận khi có tới 1.088 tài khoản khác nhau bị truy cập thông qua duy nhất một thiết bị. Đại diện đội bóng khẳng định bằng chứng này cho thấy nạn phe vé có tổ chức đang diễn ra tinh vi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tới sân của những người hâm mộ chân chính.

Trước đó, nhiều hội cổ động viên "Quỷ đỏ" cùng lên tiếng chỉ trích phương thức xử lý của đội bóng, cho rằng nhiều "fan" lâu năm đã bị vạ lây trong quá trình điều tra. Đáp lại, ban lãnh đạo sân Old Trafford thừa nhận việc truyền thông về chiến dịch còn thiếu thấu đáo, gây ra lo ngại và tổn thương không đáng có cho cộng đồng.

Câu lạc bộ cam kết sẽ chỉ áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nhất đối với những trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc trục lợi tài chính hoặc vi phạm có hệ thống.

Đối với những cổ động viên vi phạm quy định nhưng không vì mục đích kiếm lời, Manchester United khẳng định vé cả mùa sẽ không bị thu hồi. Toàn bộ số vé bị hủy từ phe vé chuyên nghiệp sẽ được chuyển trả cho những người hâm mộ đang nằm trong danh sách chờ.

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