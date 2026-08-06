Một số cầu thủ Campuchia rời đội tuyển trước trận gặp Việt Nam

Sáng 6/8, trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV trưởng tuyển Campuchia, Koji Gyotoku, cho biết đã cho một số cầu thủ trở về CLB do không còn cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026.

HLV Koji Gyotoku thừa nhận đã để một số cầu thủ rời tuyển Campuchia trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Sau 3 trận, tuyển Campuchia chỉ có 3 điểm và đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng. Trận gặp tuyển Việt Nam với thầy trò HLV Koji Gyotoku chỉ còn mang tính thủ tục. Có lẽ bởi thế, ông Gyotoku và học trò bước vào phòng họp báo trước trận với gương mặt có phần không vui.

"Rất tiếc khi tuyển Campuchia không còn cơ hội vào bán kết. Hy vọng chúng tôi sẽ có những trải nghiệm tích cực và sẽ nỗ lực hết mình", chiến lược gia sinh năm 1965 mở đầu phần họp báo trước trận sáng 6/8.

"Tuyển Campuchia sẽ chơi bình tĩnh và rất chờ đợi trận đấu ngày mai", Ouk Sovann, cầu thủ dự họp báo cùng Gyotoku nói.

Trước đó, có nhiều nguồn tin tiết lộ một số cầu thủ Campuchia đã được trả về CLB. Ông Gyotoku xác nhận điều đó: "Một số tuyển thủ Campuchia đã trở lại CLB. Nhưng nhờ kết quả tốt trước tuyển Timor-Leste ở trận đấu trước, chúng tôi đang có tinh thần và sự chuẩn bị tốt cho trận gặp Việt Nam".

Sos Suhana, Sieng Chanthea, Mat Noron và Keo Soksela là những cầu thủ đã rời tuyển Campuchia. Đây đa số là các cầu thủ đá chính. Như vậy, tuyển Campuchia sẽ đối đầu với Việt Nam bằng đội hình không phải mạnh nhất.

HLV và cầu thủ Campuchia không mấy vui vẻ trong cuộc họp báo trước trận. Đội tuyển này mới có 3 điểm, đã chắc chắn dừng cuộc chơi ở vòng bảng. Ảnh: Minh Chiến.

Dù vậy, cầu thủ Sovann vẫn khẳng định: "Tuyển Campuchia muốn thắng. Nhưng nhiều cầu thủ của chúng tôi không thể lên tuyển tại ASEAN Cup 2026. Thời gian tới, tuyển Campuchia và Việt Nam sẽ cùng dự FIFA ASEAN Cup. Chúng tôi sẽ nỗ lực có sự chuẩn bị tốt hơn".

Khi không khí trong phòng họp báo đang rất nghiêm túc, một phóng viên Việt Nam hỏi Sovann, người vốn chơi ở vị trí hậu vệ phải, về mục tiêu ghi bàn. Cả phòng họp báo bật cười. Hậu vệ này trả lời: "Tôi sẽ đáp rất ngắn gọn thôi. Tất nhiên là tôi có mục tiêu ghi bàn".

Về lối chơi của tuyển Việt Nam, HLV Gyotoku nói: "Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt. Tuyển Campuchia cần tập trung phòng ngự cả cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi có thể sẽ chơi phòng ngự phản công để tìm bàn thắng nếu có cơ hội".

Trận đấu giữa tuyển Campuchia và Việt Nam diễn ra lúc 20h tối 7/8 trên sân Mỹ Đình, là trận cuối tại bảng A với cả hai đội.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 trước loạt trận ngày 7/8. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Campuchia 3-0 Timor Leste Tối 3/8, Campuchia vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026.

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