Miền Tây: Khi dòng chảy nhân lực tìm thấy điểm đảo chiều thịnh vượng

Nhiều thập kỷ qua, những đoàn người miền Tây nối đuôi nhau lên thành phố sau mỗi kỳ lễ, Tết đã thành hình ảnh quen thuộc.

Phía sau hình ảnh đó là khát vọng đổi thay của những người con vùng sông nước. Song, bức tranh ấy đang dần đổi màu, khi “trở về” không còn là mong ước xa xôi, mà đã trở thành một lựa chọn có cơ sở thực tế.

Những nút thắt khách quan của thập kỷ dịch chuyển

Thực trạng dịch chuyển nhân lực tại miền Tây hơn một thập kỷ qua đã được minh chứng qua những con số cụ thể. Báo cáo từ Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ ra gần 1,7 triệu người đã rời khỏi khu vực để tìm kiếm cơ hội tại TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Thực tế này bắt nguồn từ những chuyển biến khách quan của thời đại.

Một mặt, sự cơ giới hóa trong nông nghiệp giúp tăng năng suất, nhưng cũng tạo ra dư địa lao động lớn tại địa phương. Mặt khác, nhiều tọa đàm từng chỉ ra điểm nghẽn về hạ tầng giao thông liên vùng trong quá khứ đã vô tình hạn chế dòng vốn đầu tư chất lượng cao, khiến thị trường lao động tại chỗ thiếu đi sự đa dạng.

Sau mỗi mùa lễ, Tết, người dân từ các tỉnh miền Tây nườm nượp đổ về TP.HCM làm việc và học tập.

Chính sự thiếu hụt việc làm chất lượng cao tại chỗ đã góp phần đưa thế hệ trẻ vào vòng xoáy dịch chuyển để làm lao động phổ thông tại các đô thị lớn, tạo ra một vòng lặp xuất cư kéo dài.

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, bức tranh kinh tế khu vực phía tây TP.HCM bắt đầu có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Khu vực Bến Lức (Long An cũ) nay là xã Lương Hòa (Tây Ninh) và vùng phụ cận đang nổi lên như một “thỏi nam châm” thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm đạt mốc 80-85%, tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới mỗi năm.

Động lực này càng gia tăng khi chuỗi dự án hạ tầng liên vùng then chốt đồng loạt cán đích. Các trục giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành không chỉ giải tỏa điểm nghẽn kết nối, mà còn biến khu vực này thành trung tâm trung chuyển hướng thẳng ra sân bay quốc tế Long Thành.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thông xe, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng, kết nối vùng và thúc đẩy giao thương.

Đặc biệt, định hướng nối dài Đại lộ Võ Văn Kiệt vào đường Lương Hòa - Bình Chánh vừa thông xe dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Lức về trung tâm TP.HCM xuống còn khoảng 15-20 phút. Đây được xem là “chìa khóa” mở ra thời kỳ đảo chiều, đưa nhân lực chất lượng cao quay trở lại khu vực cửa ngõ.

Đại đô thị cận KCN - nơi an cư xứng tầm

Trong bối cảnh kinh tế khu vực đang bùng nổ, sự xuất hiện của các đại đô thị tích hợp cận KCN được quy hoạch bài bản như Dragon Eden - dự án do Mai Bá Hương phát triển, đặc biệt là phân khu River, đóng vai trò là mảnh ghép hoàn thiện cho hệ sinh thái “sống và làm việc” thế hệ mới.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược xã Lương Hòa (Tây Ninh), dự án không chỉ giữ vai trò tâm điểm kết nối siêu tốc giữa TP.HCM và miền Tây, mà còn định nghĩa lại chuẩn mực sống cho đội ngũ chuyên gia và nhân sự chất lượng cao.

Thay vì phải đánh đổi không gian sống ngột ngạt nơi phố thị để níu giữ sinh kế, cư dân tại Dragon Eden được tận hưởng một môi trường sinh thái ven sông xanh mát, tiện ích hiện đại hòa quyện cùng sự yên bình của thiên nhiên. Đây chính là không gian lý tưởng dung hòa các thế hệ, xóa bỏ nỗi lo về sự cách trở địa lý từng hiện hữu trong quá khứ.

Sự chuyển mình này đồng thời phản ánh một bước tiến lớn trong giá trị nhân lực của vùng. Nếu trước đây, dòng chảy dịch chuyển chủ yếu mang tính tự phát với mục tiêu thu nhập cơ bản thì hiện nay, cán cân đã nghiêng hẳn về phía chất lượng sống và sự nghiệp bền vững.

Chính môi trường làm việc xanh tại các KCN sinh thái như cụm Tandoland - Prodezi 650 ha, kết hợp sự hiện diện của các đại đô thị bài bản như Dragon Eden đã tạo nên sức hút khó cưỡng, kích hoạt làn sóng dịch chuyển ngược của lực lượng lao động trí thức.

Công viên Eden Park rộng 2,1 ha tại đại đô thị Dragon Eden mang đến không gian sinh hoạt, vui chơi và kết nối cộng đồng. Ảnh: Dragon Eden.

Trong dòng chảy đó, Dragon Eden (phân khu River) được xem là biểu tượng cho sự dịch chuyển đẳng cấp, nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là tổ ấm, mà còn trở thành tài sản tích lũy và niềm tự hào về sự thành đạt ngay trên mảnh đất quê hương.

Điểm đảo chiều của dòng dịch chuyển nhân lực không xảy ra sau một đêm, mà là kết quả của tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch và phát triển đô thị. Người miền Tây chưa từng rời quê vì hết yêu quê, họ ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi những cơ hội ấy hiện hữu ngay cạnh quê nhà, sự trở về đã trở thành một hành trình đầy kiêu hãnh. Với sự hiện diện của Dragon Eden, mỗi mùa Tết đến sẽ không còn là những cuộc chia tay vội vã, mà là điểm khởi đầu của một cuộc sống an cư, thịnh vượng và bền vững.