Mbappe sáng cửa đoạt Quả bóng vàng dù trắng tay?

Truyền thông Pháp cho rằng Kylian Mbappe vẫn có cơ hội lớn giành Quả bóng vàng 2026, bất chấp việc không giành bất kỳ danh hiệu tập thể nào trong mùa vừa qua.

Mbappe là Vua phá lưới ở La Liga, Champions League và World Cup. Ảnh: Reuters

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang được đánh giá là một trong những mùa giải hiếm hoi không có ứng viên vượt trội. Theo Sports FR, Mbappe nổi lên như một trường hợp đặc biệt khi thành tích cá nhân của anh đủ sức cạnh tranh với những ngôi sao như Lamine Yamal, Rodri, Lionel Messi, Harry Kane hay Ousmane Dembele.

Nhà báo Pháp Pierre Menes nhận định tiền đạo của Real Madrid có lợi thế lớn nhờ việc giành danh hiệu Vua phá lưới ở cả La Liga, Champions League và World Cup 2026. Đáng chú ý, Mbappe không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 mà còn trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Theo Menes, những thống kê này có thể tạo ấn tượng mạnh với các thành viên bỏ phiếu. Ông cho rằng thành tích năm nay bị phân tán giữa nhiều ứng viên. Người đồng đội Dembele của Mbappe ở tuyển Pháp có mùa giải đáng nhớ khi cùng Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vương Champions League, nhưng không quá nổi bật tại World Cup. Rodri có một kỳ World Cup thành công nhưng không quá nổi bật ở cấp CLB, trong khi Messi gây tiếng vang tại World Cup nhưng đang thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ.

So với những ứng viên này, Mbappe sở hữu một bộ hồ sơ cá nhân nổi bật dù không thể mang về danh hiệu cho Real Madrid hay tuyển Pháp. Đây là điểm khác biệt khiến chân sút 27 tuổi vẫn được xem là ứng viên nặng ký. Vì thế, Sports FR đánh giá khả năng Mbappe giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp là hoàn toàn có cơ sở.

Trong bối cảnh không có cầu thủ nào tạo khoảng cách rõ rệt, phong độ ghi bàn ổn định ở cả đấu trường quốc nội, châu Âu và World Cup có thể trở thành yếu tố then chốt giúp ngôi sao người Pháp vượt lên và lần đầu tiên giành Quả bóng vàng.

Mbappe: 'Tôi thà không giữ kỷ lục World Cup để được đá chung kết' Sau thất bại ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Kylian Mbappe khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi kỷ lục ghi bàn mọi thời đại để được cùng tuyển Pháp chơi trận chung kết.