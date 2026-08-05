Mất tích nhiều giờ, nam sinh được phát hiện tử vong trong bể nước

Ngày 5/8, lãnh đạo xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một nam sinh tử vong trong bể chứa nước của gia đình.

Bể chứa nước phía sau nhà em H.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/8, em L.V.H (14 tuổi, trú xóm Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Đồng) rời khỏi nhà. Thời điểm đó, mẹ em vừa sinh con nhỏ nên không biết H đi đâu.

Đến khoảng 16h30, không thấy H. đến trường như thường lệ, người thân tổ chức tìm kiếm. Gần 20h cùng ngày, gia đình phát hiện em đã tử vong trong bể chứa nước nằm phía sau nhà. Bên thành bể còn có một số vật dụng cá nhân của nạn nhân.

Theo chính quyền địa phương, bể chứa nước được xây bằng bê tông, đặt âm xuống đất khoảng 1 m, cao khoảng 2,5 m, dài hơn 4 m, rộng khoảng 2,5 m và cách nhà chính khoảng 7 m. Công trình mới được xây dựng để tích nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu và chăn nuôi nhưng chưa có nắp đậy.

Trước đây, do thời tiết nắng nóng kéo dài, mực nước trong bể thường ở mức thấp. Tuy nhiên, khoảng 3-4 ngày gần đây, mưa lớn liên tục khiến nước dâng lên hơn 2 m.

Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân không để ý mực nước đã dâng cao nên gặp nạn. Trước đó, các trẻ nhỏ trong gia đình vẫn thỉnh thoảng xuống bể tắm vào những ngày nắng nóng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân cần che chắn, đậy kín các bể chứa nước, ao hồ trong khuôn viên nhà để phòng tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc.