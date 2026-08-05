Mastantuono rời Real Madrid

Tiền vệ trẻ Franco Mastantuono sẽ gia nhập Fiorentina theo dạng cho mượn sau mùa giải đầu tiên đầy khó khăn tại Real Madrid.

Mastantuono có bến đỗ mới.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận thương vụ bằng cụm từ "Here we go" quen thuộc. Fiorentina đạt mọi thỏa thuận với Real Madrid về bản hợp đồng mượn kéo dài đến hết mùa 2026/27. Đây là bản hợp đồng không kèm điều khoản mua đứt, đồng nghĩa tài năng người Argentina sẽ trở lại Santiago Bernabeu sau khi hết thời hạn thi đấu tại Serie A.

Quyết định để Mastantuono tạm thời rời Madrid được đưa ra sau mùa giải đầu tiên không như kỳ vọng. Dù được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Argentina khi cập bến Real từ River Plate, cầu thủ 18 tuổi gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới.

Những chấn thương liên tiếp cùng phong độ thiếu ổn định khiến Mastantuono không thể hiện được phẩm chất từng giúp anh bùng nổ tại River Plate. Cầu thủ chạy cánh này có số lần ra sân hạn chế và chưa tạo được dấu ấn đáng kể trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ban lãnh đạo Real Madrid tin rằng việc được thi đấu thường xuyên tại Serie A sẽ là cơ hội lý tưởng để Mastantuono tích lũy kinh nghiệm, lấy lại sự tự tin và phát triển toàn diện trước khi trở về cạnh tranh suất đá chính.

Đáng chú ý, Real Madrid kiên quyết không cài điều khoản mua đứt vào thỏa thuận. Điều này cho thấy đội bóng Hoàng gia vẫn xem Mastantuono là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn và không có ý định chia tay tài năng trẻ người Argentina.

Về phía Fiorentina, đội bóng áo tím coi Mastantuono là sự bổ sung chất lượng cho hàng công trước mùa giải mới. Khả năng rê bóng và tạo đột biến của cầu thủ sinh năm 2008 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều phương án tấn công cho đại diện Serie A.