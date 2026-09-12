Manga ‘Look Back’ gây sốt

Từ một manga gây tiếng vang với hàng triệu lượt đọc, Look Back bước lên màn ảnh Venice và nhận tràng vỗ tay kéo dài hơn 12 phút sau buổi chiếu.

Aju Makita trong vai Kyomoto lúc trưởng thành. Ảnh: South China Morning Post/K2 Pictures.

Chỉ 3 tháng sau khi mang bộ phim Sheep in the Box đến Liên hoan phim Cannes, Hirokazu Koreeda đã giới thiệu Look Back (tạm dịch: Liệu Ta Có Dám Nhìn Lại?) tại hạng mục tranh giải của Liên hoan phim Venice.

Bộ phim kể câu chuyện về một tình bạn thời thơ ấu đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật của hai cô bé, đồng thời một lần nữa cho thấy khả năng đặc biệt của vị đạo diễn Nhật Bản trong việc làm việc cùng các diễn viên trẻ.

Look Back được chuyển thể từ manga one-shot cùng tên của Tatsuki Fujimoto - một trong những tác giả nổi bật nhất của thế hệ mới.

Manga được đăng trên Shonen Jump+ năm 2021 và ngay lập tức gây tiếng vang, thu hút 2,5 triệu lượt đọc chỉ trong ngày đầu và bán được hơn 900.000 bản tại Nhật.

Năm 2024, Look Back được dựng thành phim hoạt hình do Kiyotaka Oshiyama đạo diễn, dẫn đầu phòng vé Nhật hai tuần liên tiếp và thu về 12,8 triệu USD .

Năm nay, Hirokazu Koreeda tiếp tục chuyển thể tác phẩm lên màn ảnh, lần này dưới dạng phim người đóng.

Natsuki Deguchi trong vai Fujino lúc trưởng thành. Ảnh: South China Morning Post/K2 Pictures.

Khi giấc mơ manga bước lên màn ảnh

Phim mở đầu khi Fujino (Furi Nanase) được giáo viên khuyến khích làm quen với Kyomoto (Rokka Okada), một nữ sinh lớp 4 sống khép kín, cũng có niềm yêu thích vẽ tranh giống Fujino.

Ban đầu, Fujino hơi buồn khi tình cờ nghe nhận xét rằng tranh của cô trông “khá bình thường” khi đặt cạnh tranh của Kyomoto. Tuy nhiên, chút ghen tị ấy nhanh chóng biến mất khi cô gặp Kyomoto nhút nhát. Sau này, Kyomoto giải thích rằng cô “từng nghỉ học” vì “sợ mọi người”.

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của chị gái rằng khi lên cấp hai, cô có thể bị coi là một “mọt manga lập dị”, Fujino vẫn không ngừng theo đuổi ước mơ. Cô tin rằng một ngày nào đó, những tác phẩm của mình và Kyomoto sẽ được chuyển thể thành anime.

Koreeda khéo léo đưa câu chuyện tiến nhanh theo thời gian, khi hai cô bé đã lớn hơn. Lúc này, Fujino và Kyomoto lần lượt do Natsuki Deguchi và Aju Makita thủ vai. Cả hai tiếp tục hợp tác sáng tác, xuất bản tác phẩm với tên Kyo Fujino.

Ngay từ nỗ lực đầu tiên, họ đã gây ấn tượng với một biên tập viên, người không thể tin rằng hai nữ sinh lại có thể tạo ra những trang truyện tinh tế và điêu luyện đến vậy.

Tuy nhiên, gần cuối phim, câu chuyện bất ngờ chuyển hướng, đẩy những giấc mơ thời thơ ấu của hai nhân vật vào một thực tế khắc nghiệt.

Furi Nanase (bên trái) và Rokka Okada trong một cảnh phim Look Back. Ảnh: South China Morning Post/K2 Pictures.

Được xử lý với sự ấm áp - vốn là nét đặc trưng trong phim của Koreeda - cùng phần nhạc nền giàu cảm xúc, một trong những điểm thú vị nhất của Look Back là cảnh hai cô gái ngồi bên bàn, miệt mài vẽ, tô bóng và phác thảo.

Koreeda dành nhiều sự chú ý cho không gian xung quanh các nhân vật - vùng nông thôn miền Bắc Nhật Bản trong mùa đông - cũng như trang phục của họ. Chiếc áo cardigan xanh lá và áo khoác vàng sáng của Kyomoto đặc biệt nổi bật. Qua đó, đạo diễn tạo nên một bộ phim ngập tràn ký ức tuổi thơ, vừa buồn bã vừa đặc biệt.

South China Morning Post đánh giá bộ phim gợi liên tưởng đến Close (2022) của Lukas Dhont, cũng kể về tình bạn mãnh liệt giữa hai đứa trẻ. Tuy nhiên, đáng tiếc là phần kết của Look Back chưa thực sự thuyết phục. Nhịp dựng nhanh hơn, với việc cắt bớt một số phân cảnh giàu tính mộng tưởng, có lẽ sẽ giúp bộ phim cô đọng hơn.

Dù vậy, điểm hạn chế này chắc chắn chưa đủ để làm bộ phim mất đi sức hấp dẫn.

Theo The Hindu, bộ phim đã nhận được hơn 12 phút tràng vỗ tay sau buổi chiếu chính thức tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83 vào ngày 7/9.

Tia sáng

Look Back là bộ phim thứ ba mà Koreeda thực hiện dựa trên một nguyên tác manga. Tuy nhiên, chưa bao giờ nhà làm phim này chuyển thể một tác phẩm manga vừa có sức hút thương mại lớn, vừa được khán giả quốc tế yêu thích rộng rãi đến vậy, theo Variety.

“Tôi bị thu hút bởi hình ảnh trên bìa - một đứa trẻ đang quay lưng ngồi vẽ manga”, ông chia sẻ. “Tối hôm đó, tôi đọc hết cuốn truyện. Đó là bộ manga tuyệt vời và thực sự khiến tôi xúc động”.

Bóng lưng của Fujino là hình ảnh khiến đạo diễn Koreeda ấn tượng. Ảnh: Encore.

Với Koreeda, Look Back xuất hiện như một ‘tia sáng’ trong giai đoạn ngành điện ảnh ảm đạm vì đại dịch Covid-19.

“Các rạp chiếu phim đóng cửa”, Koreeda nói. “Tôi có cảm giác như công việc mà mình yêu thích đang bị thế giới phủ nhận. Việc bắt gặp bộ manga này khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc về lý do mình làm công việc này. Để bày tỏ lòng biết ơn với tác giả, như một cách hồi đáp, tôi quyết định làm bộ phim - bởi tôi là một nhà làm phim”.

Để làm phim, đạo diễn đã tìm hiểu sâu về quá trình sáng tác manga.

“Tôi xem các phim tài liệu về những mangaka (họa sĩ manga) và đọc rất nhiều manga, thậm chí đọc cả những manga kể về quá trình làm ra manga”, Koreeda cho biết. “Chúng tôi thuê người hướng dẫn cho 4 nữ diễn viên đóng vai các nhân vật chính. Hàng tuần, các em được giao bài tập về nhà, giống như học tại một trường dạy manga thực thụ. Sau đó, cả nhóm lại tập trung để học từ người hướng dẫn cách tự tin vẽ những đường nét trên giấy”.

Tuy nhiên, phiên bản phim của Koreeda được cho khắc họa các nhân vật chính mềm mại hơn. Trong manga và anime, Fujino là cô bé bộc trực và có phần kiêu ngạo, còn trong phim, Furi Nanase - người thủ vai nhân vật này thời đi học - thể hiện sự ganh đua một cách kín đáo hơn.

“Trong nguyên tác, những lời thoại này thường xuất hiện dưới dạng độc thoại nội tâm”, Koreeda giải thích. “Việc để một nhân vật bộc lộ cảm xúc mãnh liệt khi tự nói chuyện với chính mình sẽ không phù hợp với bộ phim người đóng. Vì vậy, tôi chuyển các đoạn độc thoại thành đối thoại, chuyển lời nói thành hành động. Theo nghĩa đó, cách thể hiện của cô ấy trở nên mang tính tương tác với người khác hơn”.