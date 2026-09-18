Lựa chọn của minh tinh Dakota Johnson

Dakota Johnson đề xuất "The Waves" và "The Bell Jar" vào danh sách TeaTime Book Club 2026. Hai cuốn sách kể về tình bạn, áp lực xã hội và khủng hoảng tuổi trẻ.

Theo People, nữ diễn viên 50 sắc thái Dakota Johnson đã thành lập TeaTime Book Club thông qua công ty giải trí TeaTime Pictures vào 2024. Mỗi tháng, câu lạc bộ này giới thiệu một cuốn sách mới trên Instagram, cùng với các nội dung bổ sung như danh sách phim và nhạc được tuyển chọn phù hợp với phong cách của cuốn sách.

Trong những năm qua, Johnson không chỉ lựa chọn những cuốn sách mới phát hành mà còn đưa vào danh sách các tác phẩm cô yêu thích từ trước.

“Tôi rất thích đọc sách. Chúng tôi cũng thử lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích để chuyển thể thành phim, nên chúng tôi đã thành lập một câu lạc bộ”, Johnson chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên Late Night with Seth Meyers năm 2025.

Dưới đây là 2 trong số những cuốn được câu lạc bộ sách của nữ diễn viên giới thiệu.

The Waves - Virginia Woolf

The Waves của Virginia Woolf là một trong những cuốn sách được nữ diễn viên yêu thích.

Xuất bản năm 1931, The Waves là một trong những tiểu thuyết nổi bật nhất của Virginia Woolf, đồng thời là tác phẩm đòi hỏi người đọc dành nhiều thời gian để làm quen với cấu trúc và lối kể chuyện đặc biệt.

Trong sự nghiệp, Woolf viết 10 tiểu thuyết. Tác phẩm cuối cùng của bà là Between the Acts (Giữa các màn kịch), xuất bản năm 1941, ngay trước khi nữ nhà văn qua đời.

Theo The Falcon Press, The Waves xoay quanh 6 nhân vật và đôi lúc có sự xuất hiện của một người kể chuyện ở ngôi thứ ba. Tác phẩm theo dõi cuộc đời họ từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, tập trung vào những biến chuyển trong tính cách, tình bạn và cách mỗi người dần đi theo một con đường riêng.

Woolf không chia tiểu thuyết thành những chương thông thường. Thay vào đó, tác phẩm được cấu trúc bằng các đoạn văn miêu tả, xen giữa là những phần viết về đại dương. Mỗi phần tương ứng với một thời điểm khác nhau trong ngày, từ bình minh đến hoàng hôn.

Cấu trúc này tạo nên sự song hành giữa vòng đời của con người và nhịp vận động của thiên nhiên. Các nhân vật trưởng thành cùng thời gian trong ngày, đạt đến điểm rực rỡ nhất vào buổi trưa rồi dần bước vào bóng tối khi ngày kết thúc.

Minh tinh Dakota Johnson. Ảnh: ELLE.

Dù có nhịp điệu chậm, The Waves chứa đựng nhiều suy ngẫm về những giai đoạn khác nhau của đời người và sự thay đổi trong các mối quan hệ. Đặc biệt, câu chuyện về nhóm bạn thời niên thiếu có thể khiến người đọc nhận ra chính mình trong đó.

Sự ghen tị, khoảng cách và mong muốn khẳng định cá tính cũng trở thành một phần của quá trình trưởng thành. Tình bạn trong tác phẩm vì thế không chỉ được nhìn từ sự gắn bó mà còn từ những mâu thuẫn và khác biệt giữa các cá nhân. Trong The Waves, tình yêu và sự căm ghét có thể tồn tại đồng thời trong cùng một mối quan hệ.

Sự ra đi của một người bạn cũng trở thành bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến của nhóm bạn. Từ sự vô tư, hồn nhiên, họ dần đối diện với mất mát, đau buồn.

Điểm đáng chú ý của The Waves nằm ở cách Woolf biến những thay đổi nhỏ trong cuộc sống thành chất liệu chính của tiểu thuyết. Các nhân vật đều có những thiếu sót, suy nghĩ không hoàn hảo và cảm xúc rất đời thường. Vì vậy, dù câu chuyện thường mang màu sắc u buồn, tác phẩm vẫn tạo cảm giác gần gũi.

Ở phần cuối, Woolf thậm chí khiến ranh giới giữa nhân vật và độc giả trở nên mơ hồ khi chuyển sang cách kể ở ngôi thứ hai. Cách xử lý này tạo ra cảm giác riêng tư và trực tiếp, như thể tác phẩm đang đối thoại với từng người đọc.

The Waves không phải lựa chọn dễ đọc. Tuy nhiên, với những độc giả đủ kiên nhẫn, từng chi tiết nhỏ trong cách Woolf sử dụng ngôn ngữ đều có thể mở ra một tầng nghĩa khác. Trong thế giới của bà, những điều tưởng như vụn vặt đôi khi lại quan trọng hơn sự kiện lớn.

The Bell Jar - Sylvia Plath

Một lựa chọn đáng chú ý khác của minh tinhlà The Bell Jar, tiểu thuyết kinh điển xuất bản năm 1963 của Sylvia Plath. Tác phẩm kể về Esther Greenwood, một cô gái thông minh, xinh đẹp và nhiều hoài bão nhưng dần rơi vào khủng hoảng khi phải đối diện với kỳ vọng xã hội và sự suy giảm sức khỏe tinh thần.

Esther trải qua một mùa hè thực tập tại New York. Khi kỳ thực tập kết thúc, cô bắt đầu mất phương hướng về tương lai. Cô yêu thích viết lách nhưng đồng thời chịu sức ép phải lựa chọn một cuộc sống phù hợp với những khuôn mẫu truyền thống dành cho phụ nữ.

Buddy Willard, người được xem như vị hôn phu của Esther, càng khiến cô giằng xé khi cho rằng một phụ nữ khó có thể đồng thời trở thành người vợ và nhà thơ. Trong khi đó, Esther vốn đã dành phần lớn tuổi trẻ cho việc học nên càng lo lắng trước câu hỏi mình sẽ trở thành ai sau khi tốt nghiệp.

Những áp lực ấy dần đẩy cô vào trạng thái trầm cảm, mất ngủ và tuyệt vọng. Sau đó, Esther phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Thông qua lời kể cùng những đoạn hồi tưởng của nhân vật, Plath đưa người đọc đi sâu vào những suy nghĩ, nỗi sợ và cảm giác bế tắc của một người đang vật lộn với sức khỏe tinh thần.

The Waves và Theo Bell Jar là 2 trong những cuốn sách yêu thích của Dakota Johnson. Ảnh: Harvest Books, Harper Perennial Modern Classics.

Điểm khiến The Bell Jar vẫn có sức sống sau hơn nửa thế kỷ nằm ở khả năng chạm tới những băn khoăn rất phổ biến ở người trẻ. Không ít người từng hoang mang trước câu hỏi mình thực sự muốn gì, đồng thời cảm thấy xã hội buộc họ phải đưa ra những lựa chọn quan trọng khi còn quá trẻ, tờ Independent phân tích.

Esther cũng trải qua cảm giác ấy. Sau nhiều năm được hệ thống giáo dục bao bọc, cô bước vào thế giới trưởng thành và nhận ra thực tế khắc nghiệt hơn những gì mình từng hình dung. Cảm giác bị mắc kẹt, ngột ngạt vì những kỳ vọng xung quanh được Plath khắc họa bằng một giọng văn vừa buồn vừa sắc lạnh.

Tính chất bán tự truyện của The Bell Jar càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt. Nhiều trải nghiệm của Esther phản ánh chính cuộc đời Plath, giúp người đọc nhìn nhân vật không chỉ như một sáng tạo văn học mà còn như một phần phản chiếu trải nghiệm của tác giả.

Tuy nhiên, cái kết bỏ ngỏ cũng có thể khiến độc giả cảm thấy hụt hẫng. Câu chuyện cho thấy Esther đang ở một thời điểm khác trong tương lai, nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng về cuộc sống sau đó. Cô có thực sự thoát khỏi bệnh viện và ổn định trở lại hay tiếp tục phải đối mặt với những vấn đề cũ là câu hỏi không có lời giải.

Với những độc giả yêu thích Sylvia Plath, The Bell Jar không chỉ là tác phẩm kinh điển về tuổi trẻ mà còn như cánh cửa để tìm hiểu thêm về thế giới nội tâm của nữ nhà văn.