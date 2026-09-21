Lời khuyên cho những người 'đam mê' hải sản sống

Ăn cá sống, sashimi hay các món hải sản chưa được nấu chín có thể làm tăng nguy cơ nhiễm giun Anisakis. Loại ký sinh trùng này có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Cá sống, sashimi, sushi hay mực sống được nhiều người yêu thích nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm. Ảnh: Reddit.

Cá sống, sashimi, sushi ngày càng được nhiều người yêu thích vì giữ trọn hương vị tươi ngon của hải sản. Tuy nhiên, ít ai biết những món ăn này có thể tiềm ẩn một "sát thủ vô hình" - giun tròn Anisakis, loại ký sinh trùng thường sống trong dạ dày các loài động vật có vú biển.

Anisakis gần như không thể nhận biết bằng mắt thường, và nếu vô tình ăn phải, người dùng có thể gặp các triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng.

Thường ký sinh trong cá, mực

Anisakiasis là bệnh do con người ăn phải ấu trùng giun Anisakis có trong hải sản sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Ký sinh trùng này thường tồn tại trong nội tạng của cá và mực, nhưng có thể di chuyển vào phần thịt. Khi con người ăn phải hải sản nhiễm ấu trùng mà không được xử lý thích hợp, chúng có thể xâm nhập vào thành dạ dày hoặc ruột.

Các triệu chứng có thể xuất hiện trong vòng khoảng 48 giờ sau khi ăn, thường gồm đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Một số người còn có thể xuất hiện phản ứng dị ứng như ngứa da, nổi mẩn đỏ.

Trong một số trường hợp, các triệu chứng có thể kéo dài và cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

4 cách ngăn ngừa nhiễm ký sinh trùng

Cách đơn giản nhất để giảm nguy cơ nhiễm Anisakis là nấu chín kỹ hải sản trước khi ăn. Đặc biệt, nên thận trọng với cá, mực hoặc các loại hải sản được sử dụng để chế biến món sống.

Bên cạnh nấu chín, một số biện pháp có thể giúp hạn chế nguy cơ nhiễm Anisakis khi chế biến hải sản:

- Xử lý đông lạnh đúng cách nếu sử dụng hải sản để chế biến món ăn sống. Theo hướng dẫn từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (Trung Quốc), hải sản có thể được đông lạnh ở -35 độ C trong ít nhất 15 giờ hoặc -20 độ C trong ít nhất 7 ngày.

Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên mặc định mọi loại cá đông lạnh đều an toàn để ăn sống. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp và tuân thủ quy trình xử lý dành cho thực phẩm ăn sống vẫn rất quan trọng.

- Tránh nhiễm chéo. Thực phẩm sống và chín nên được xử lý riêng, sử dụng dao, thớt và dụng cụ chứa phù hợp. Sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống, cần rửa tay và vệ sinh dụng cụ.

- Loại bỏ nội tạng cá càng sớm càng tốt sau khi đánh bắt để hạn chế khả năng ký sinh trùng di chuyển từ nội tạng sang phần thịt.

Nếu sau khi ăn hải sản sống hoặc chưa chín kỹ xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc phản ứng dị ứng bất thường, người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân và điều trị phù hợp.