Loạt trường đại học ở TP.HCM công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Phần lớn sinh viên được nghỉ từ 2 đến 4 tuần để thuận tiện đi lại và có thêm thời gian ở bên gia đình.

Người trẻ trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong khi lịch nghỉ chính thức của cả nước chưa được chốt, nhiều trường đại học đã chủ động công bố kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027, trong đó có thời gian nghỉ Tết dành cho sinh viên.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là một trong những trường đầu tiên công bố tiến độ đào tạo năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, năm học bắt đầu từ ngày 3/8/2026, kỳ thi học kỳ một diễn ra từ ngày 30/11 đến 14/12/2026 và học kỳ hai khởi động từ ngày 28/12/2026.

Sinh viên được dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán từ 1/2 đến 15/2/2027, tương ứng từ 25 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng.

Trường Đại học Đà Lạt cũng công bố kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027 từ khá sớm. Thời gian năm học dự kiến bắt đầu từ ngày 27/8/2026 và kết thúc vào ngày 30/5/2027.

Theo kế hoạch, sinh viên sẽ nghỉ Tết từ ngày 25/1 đến 14/2/2027, tức từ 18 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng, tương đương khoảng 3 tuần.

Tương tự, trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng bố trí lịch nghỉ Tết từ 25/1 đến 14/2/2027. Khoảng thời gian này kéo dài từ 18 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng âm lịch. Theo đó, sinh viên có gần 3 tuần nghỉ trước khi quay trở lại học kỳ mới.

Trong nhóm các trường có kỳ nghỉ dài nhất, trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo sinh viên toàn trường nghỉ từ 31/1 đến hết 21/2/2027, tức từ 23 tháng Chạp đến hết 16 tháng Giêng âm lịch.

Đây là kỳ nghỉ kéo dài khoảng 22 ngày, tạo điều kiện để sinh viên sắp xếp việc về quê, thực tập hoặc chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng lựa chọn phương án nghỉ Tết 3 tuần. Theo kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027 dành cho các khóa đại học chính quy, sinh viên sẽ nghỉ từ ngày 1/2 đến hết 21/2/2027.

Tại TP.HCM, trường Đại học Công Thương TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ từ 25/1 đến 21/2/2027, tức từ 24 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng. Như vậy, sinh viên trường này được nghỉ 28 ngày, thuộc nhóm có thời gian nghỉ Tết dài nhất trong số các trường đã công bố kế hoạch đào tạo.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) cũng dành cho sinh viên kỳ nghỉ 3 tuần, từ 1/2 đến 21/2/2027, tương ứng từ 25 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng. Lịch nghỉ được xây dựng trong kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027 nhằm tạo điều kiện để sinh viên chủ động sắp xếp lịch học và di chuyển.

Đại học Y Dược TP.HCM thông báo sinh viên được nghỉ Tết trong 3 tuần, bắt đầu từ 25/1 đến 12/2/2027. Đây là một trong những trường đào tạo khối ngành sức khỏe vẫn duy trì kỳ nghỉ tương đối dài trước khi sinh viên trở lại học tập và thực hành lâm sàng.

Theo biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2026-2027, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cũng bố trí kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 tuần, từ 25/1 đến 13/2/2027, tương ứng từ tuần học thứ 24 đến tuần thứ 26 của năm học.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, có hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dành cho công chức, viên chức.

Với phương án 1, người lao động nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên được nghỉ bù, tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục, từ ngày 4/2 đến hết 10/2/2027 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Với phương án 2, người lao động nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 12/2 sang ngày 27/2/2027. Theo phương án này, kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày liên tục, từ 5/2 đến hết 14/2/2027 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng).