Loạt di sản sẽ khoác áo mới tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Trong tháng 9 tới, nhiều di tích tại Hà Nội sẽ trở thành sân khấu nghệ thuật, triển lãm dành cho công chúng trong khuôn khổ chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026.

Chiều 20/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Festival Thăng Long - Hà Nội (Festival) lần thứ II năm 2026.

Đây là năm thứ 2 Hà Nội tổ chức Festival Thăng Long, với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, diễn ra từ ngày 11/9 - 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Hà Nội như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, năm 2025, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ I được tổ chức lần đầu tiên tại Thủ đô, với chủ đề "Di sản - Kết nối - Thời đại", đã bước đầu tạo dựng một không gian văn hóa, nghệ thuật có quy mô, kết nối di sản với sáng tạo đương đại.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo.

Festival lần thứ nhất diễn ra với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại nhiều không gian tiêu biểu của Hà Nội, thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trải nghiệm và gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Đây là những kết quả quan trọng, cho thấy sức hấp dẫn của một Festival được xây dựng trên nền tảng di sản, đồng thời khẳng định nhu cầu của người dân và du khách đối với những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có chất lượng, có tính trải nghiệm và gắn với không gian văn hóa của Thủ đô.

Từ những kết quả đó, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 được xây dựng với tinh thần kế thừa những kết quả của lần thứ nhất, đồng thời có những bước phát triển mới cả về nội dung, không gian và phương thức tổ chức.

Điểm nhấn của Festival năm nay là chuỗi chương trình nghệ thuật, triển lãm, trình diễn và trải nghiệm được tổ chức tại nhiều không gian di sản.

Mở đầu Festival là chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc vào 20h ngày 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long, với quy mô khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công chúng có thể trải nghiệm nhiều hoạt động kết nối di sản và tinh hoa làng nghề như trưng bày, giao lưu thư pháp, giới thiệu các bộ trống truyền thống đặc sắc; trải nghiệm tour đêm Văn Miếu và ra mắt bộ phim 3D mapping “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên”...

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang giới thiệu về chương trình nghệ thuật tại Hoàng Thành Thăng Long và các địa điểm khác trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Không gian Bảo tàng Hà Nội cũng mang đến các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, sân khấu cộng đồng, hội họa đối thoại cùng âm nhạc và các chương trình sáng tạo, góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản với công chúng.

Tại xã Bát Tràng, chương trình “Thanh âm Gốm”, diễn ra ngày 19/9, dự kiến với 2-3 suất diễn. Khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm, chương trình hướng tới một cách thể hiện mới đối với những giá trị văn hóa của làng nghề, tạo sự kết nối giữa nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Cùng với đó, khu vực sân khấu Tượng đài Cảm tử từ 16h30 - 18h00 ngày 19/9/2026 diễn ra Đêm thời trang "Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi", quy mô khoảng 1.000 đại biểu, với ngôn ngữ thời trang và thiết kế đương đại tôn vinh sự giao thoa giữa các giá trị văn hóa truyền thống, chất liệu bản địa, tinh hoa nghề thủ công và sáng tạo hiện đại.

Khép lại Festival là chương trình bế mạc vào 20h ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quy mô khoảng 2.000 đại biểu. Sân khấu được thiết kế theo hình tượng “ga sáng tạo mở”, tái hiện không gian nhà ga giữa quảng trường, với ba chương trình nghệ thuật: Khởi nguồn di sản - Dòng chảy tinh hoa; Đánh thức cảm hứng sáng tạo nghìn năm văn hiến; Thành phố Hà Nội - Thủ đô sáng tạo.

Từ những giá trị di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những ý tưởng sáng tạo của hôm nay, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 hướng tới tạo nên một dòng chảy liên tục, trong đó di sản vừa là ký ức, vừa là nguồn cảm hứng cho sáng tạo và phát triển. Qua đó từng bước định hình Festival Thăng Long - Hà Nội thành một thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng và tạo động lực cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.