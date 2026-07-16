Lên mạng học tiếng Anh, chàng trai Việt được cô gái Tây 'cưa đổ'

Tình cờ gặp Rachel qua mạng xã hội, Hiếu không ngờ cô gái kém mình 9 tuổi, khác biệt về quốc tịch, văn hóa lại trở thành người yêu mình sau này.

Hiếu và Rachel quen nhau qua ứng dụng gọi video ngẫu nhiên cho người lạ.

Dịp Valentine năm 2025, Trịnh Lê Hiếu (sinh năm 1998, du học sinh tại Hàn Quốc) lên OmeTV - ứng dụng gọi video với người lạ trên toàn thế giới - để tìm người trò chuyện, học tiếng Anh.

Phía bên kia màn hình, một gương mặt dễ thương bất ngờ xuất hiện, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chất giọng Anh đặc trưng. Cô gái đó là Rachel Clayton (sinh năm 2007, sống tại Anh), con lai Anh - Đức. Dù chưa nghe quen, Hiếu cố gắng bắt nhịp bằng một số câu giao tiếp bập bẹ.

"Lúc đó, tôi mới học lại tiếng Anh nên khả năng giao tiếp cũng kém lắm. Nhưng bạn ấy vẫn kiên nhẫn và còn cho tôi cơ hội để kết bạn", Hiếu kể với Tri Thức - Znews.

Cả Hiếu và Rachel đều không ngờ, chính màn trò chuyện gượng gạo đó lại là khởi đầu cho mối nhân duyên của cả hai sau này.

Chuyện tình cách nghìn km

Kể từ lần tình cờ gặp gỡ trên mạng, chàng trai Việt và cô gái lai Anh - Đức giữ liên lạc trên mạng xã hội. Ban đầu, Hiếu nghĩ đơn giản là có thêm người bạn ngoại quốc giúp luyện tập tiếng Anh, còn Rachel đang lúc rảnh rỗi sau thời gian tốt nghiệp cao đẳng.

Không ngờ càng trò chuyện, cả hai càng tìm thấy nhiều điểm chung, tần suất trò chuyện ngày càng tăng lên. Chủ đề trao đổi cũng không còn loanh quanh cuộc sống thường ngày hay văn hóa hai bên mà mở rộng sang sở thích cá nhân.

Đặc biệt, dù cả hai cùng có cảm tình với đối phương, người chủ động trước lại là cô gái 19 tuổi. Cô tò mò về chàng trai Việt Nam có giọng nói dễ thương, muốn nghe anh kể nhiều hơn về đất nước cách mình hàng nghìn km.

Hiếu nỗ lực học tiếng Anh để có thể hiểu mọi điều bạn gái chia sẻ.

Trong khi đó, Hiếu cũng nỗ lực học tiếng Anh một cách nghiêm túc, để nghe hiểu Rachel nhiều hơn.

"Một ngày đẹp trời, trong lúc trò chuyện như mọi khi, chúng tôi cùng ngỏ lời hẹn hò đối phương và xác định mối quan hệ, mọi thứ vẫn chỉ qua màn hình điện thoại", Hiếu kể.

Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, cả Hiếu và Rachel đều cảm nhận tình cảm chân thành ở đối phương và sự đồng điệu trong tâm hồn. Hàng ngày, cặp đôi cách 9 tuổi duy trì nói chuyện khoảng 1-2 tiếng hoặc ít hơn tùy lịch trình công việc. Tuy nhiên, điều khó khăn là cả hai bị lệch múi giờ, nếu bên Hiếu là buổi sáng thì nơi Rachel vẫn chưa bình minh.

"Vì vậy, có hôm chúng tôi nói chuyện khoảng 1 tiếng rồi treo điện thoại để đó làm việc cá nhân, học tập. Đến sáng khi vừa mở mắt, chúng tôi đã thấy nhau và nói chuyện thêm khoảng 30 phút nữa, chủ yếu là mang lại cảm giác gần gũi cho đối phương, cũng là cách hai đứa giữ lửa khi yêu xa", Hiếu chia sẻ.

Với Hiếu, điều tiếc nuối nhất khi yêu xa là không thể nhanh chóng ở bên bạn gái ngay lập tức những khi cô buồn. Bên cạnh đó, có nhiều nơi anh muốn dẫn người yêu đi, nhiều điều muốn cho cô xem tận mắt nhưng chưa thể thực hiện.

Từ trên mạng đến đời thực

Vừa qua, Lê Hiếu đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa và đang trong giai đoạn trau dồi thêm kiến thức để tìm việc làm. Đầu tháng 6, sau khi sắp xếp được lịch trình, cặp đôi yêu xa cũng chính thức lần đầu gặp mặt sau hơn một năm hẹn hò.

Trước hôm ra sân bay ở Hàn Quốc đón Rachel, Hiếu hồi hộp "đếm ngược" từng ngày, tự tay gói tặng cô bó hoa hồng cô thích. Khi thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ xuất hiện, chàng trai Việt khá sốc, thầm nghĩ: "Trời, cô ấy dễ thương hơn trong điện thoại nhiều".

Ngay trong lần đầu gặp, Hiếu cũng đưa Rachel về ra mắt gia đình ở Đắk Lắk. Vốn là chàng trai hiền lành, trầm tính, ít khi chia sẻ chuyện tình cảm nên khi anh bất ngờ dẫn bạn gái về nhà, lại là người ngoại quốc, cả gia đình rất ngạc nhiên song nhanh chóng chào đón, ân cần.

Hiếu đưa bạn gái về quê ra mắt gia đình hồi đầu tháng 6.

Trong 5 ngày ở quê, cặp đôi chủ yếu ở bên gia đình Hiếu, anh đưa cô đi thăm thú những nơi gắn với kỷ niệm tuổi thơ và thưởng thức các món ăn địa phương. Sau đó, cả hai có chuyến du lịch ngắn ở Đà Nẵng, Hội An trước khi trở lại Hàn Quốc.

Tại Busan (Hàn Quốc), Hiếu cũng bí mật chuẩn bị một chiếc nhẫn, tỏ tình lại với Rachel.

"Vì lần trước đó là online nên tôi muốn lần này ngỏ lời trực tiếp lại để bù đắp cho cô ấy. Đặc biệt, chiếc nhẫn cặp chúng tôi đeo cũng là lời ước hẹn với nhau, hy vọng vào một cái kết đẹp sau này cho cả hai", anh bày tỏ.

Hiện, Rachel đã về nước, Hiếu cũng tiếp tục hành trình ở xứ củ sâm. Trở lại yêu xa sau những ngày ngắn ngủi bên nhau, cặp đôi bày tỏ tình cảm dành cho đối phương càng sâu đậm.

"Chúng tôi cũng dự định theo đuổi những mục tiêu của bản thân trước, đặc biệt trong công việc. Đến một thời điểm nhất định, khi mọi thứ đã chín muồi, thì sẽ tính chuyện xa hơn", Hiếu chia sẻ.