Laptop gaming trong thời đại người dùng đa nhiệm

Gaming, học tập, sáng tạo nội dung và công việc đang dần hội tụ trên cùng thiết bị. Predator Helios Neo 16 được phát triển theo hướng đó.

Predator Helios Neo 16 với 3 cấu hình RTX 5050, RTX 5060 và RTX 5070, mang đến nhiều lựa chọn hiệu năng cho từng kiểu người dùng khác nhau.

Ba cấu hình, ba cách tiếp cận hiệu năng

Laptop gaming ngày nay không phục vụ riêng cho việc chơi game. Người dùng của dòng sản phẩm này có thể là sinh viên kỹ thuật, lập trình viên, streamer hoặc người làm nội dung số. Họ cần chiếc laptop có thể chạy đa nhiệm cả ngày. Sự thay đổi này khiến cách nhìn về laptop gaming cũng khác đi. Hiệu năng không chỉ để “chạy game mượt”, mà phải đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều tác vụ.

Predator Helios Neo 16 được Acer phát triển dựa trên nhu cầu đó. Thay vì cấu hình cố định, dòng máy được chia thành nhiều lựa chọn, cùng chung nền tảng nhưng khác nhau về mức hiệu năng.

hiên bản Predator Helios Neo 16 (PHN16-I31-74MN) hướng đến nhóm người dùng cần cấu hình cân bằng để bắt đầu với hệ sinh thái Predator và trải nghiệm chiếc laptop gaming đúng nghĩa. Máy sử dụng Intel Core i7-14650 HX, GPU GeForce RTX 5050 8 GB, RAM 32 GB DDR5 và màn hình 16 inch WUXGA 180 Hz với độ phủ màu 100% sRGB.

Khi nhu cầu hình ảnh và độ phân giải cao hơn, Predator Helios Neo 16 (PHN16-I31-72XE) giữ nguyên CPU và RAM nhưng nâng GPU lên GeForce RTX 5060 8 GB. Màn hình cũng chuyển sang WQXGA 2.560 x 1.600, mang lại không gian hiển thị rộng hơn khi chơi game lẫn công việc sáng tạo.

Ở mức cao nhất, Predator Helios Neo 16 (PHN16-I31-91K5) được trang bị Intel Core i9-14900 HX kết hợp GeForce RTX 5070 8 GB. Đi cùng đó là 32 GB RAM DDR5 và màn hình WQXGA IPS 180 Hz, 100% sRGB. Đây là cấu hình hướng đến người dùng laptop gaming thường xuyên làm việc với game nặng, dựng nội dung hoặc tác vụ cần nhiều tài nguyên xử lý.

Laptop gaming cao cấp với cấu hình đa dạng.

Ba cấu hình phản ánh 3 kiểu nhu cầu khác nhau của người dùng laptop gaming, từ sử dụng đa nhiệm hàng ngày, nâng cao trải nghiệm đồ họa cho đến nhóm cần hiệu năng mạnh.

Màn hình cho cả chơi game lẫn làm việc

Với laptop gaming, sức mạnh không chỉ đến từ CPU hay GPU. Khi máy phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, khả năng kiểm soát nhiệt và duy trì hiệu suất ổn định cũng quan trọng không kém.

Predator Helios Neo 16 được trang bị hệ thống tản nhiệt với quạt kim loại AeroBlade 3D và giải pháp kim loại lỏng cho CPU. Bên cạnh đó, phần mềm PredatorSense đóng vai trò trung tâm điều khiển, cho phép người dùng theo dõi và tùy chỉnh hiệu năng theo từng nhu cầu sử dụng trên laptop gaming.

Hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ, xuyên suốt và hiệu quả.

Cách tiếp cận này cho thấy Acer tập trung vào việc xây dựng hiệu năng phù hợp dòng laptop gaming cao cấp với hệ thống vận hành đồng bộ giữa phần cứng, tản nhiệt và phần mềm.

Màn hình 16 inch tỷ lệ 16:10 giúp Predator Helios Neo 16 trở nên linh hoạt hơn trong nhiều tình huống sử dụng. Tần số quét 180 Hz mang lại trải nghiệm mượt khi chơi game, trong khi độ phủ màu 100% sRGB hỗ trợ tốt hơn cho công việc liên quan hình ảnh.

Predator Helios Neo 16 với ngôn ngữ thiết kế đậm chất gaming.

Đặc biệt, 2 phiên bản PHN16-I31-72XE và PHN16-I31-91K5 sử dụng độ phân giải WQXGA, giúp mở rộng không gian hiển thị - điều hữu ích khi làm việc với timeline video, nhiều cửa sổ hoặc phần mềm thiết kế trên laptop gaming.

Ở phía GPU, dòng GeForce RTX 50 Series với kiến trúc NVIDIA Blackwell hỗ trợ DLSS 4 và Tensor Core thế hệ mới, giúp mở rộng khả năng xử lý không chỉ trong game mà còn ở tác vụ sáng tạo và ứng dụng AI trên laptop gaming.

Thiết bị hưởng chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer, áp dụng duy nhất tại thị trường Việt Nam. Theo đó, dòng sản phẩm laptop gaming như Predator Helios Neo 16 được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 3 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật. Nếu trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, việc bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).