Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt 20 triệu đồng

Tổ chức lắp thiết bị ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng hoặc khu vực phục vụ khách hàng nhưng không đặt cảnh báo dễ nhận biết có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Tổ chức lắp thiết bị ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng nhưng không cảnh báo có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Ảnh: Xuân Sang.

Quy định này được nêu tại Điều 71 Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng, có hiệu lực từ ngày 19/8.

Theo đó, tổ chức lắp đặt, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại không gian công cộng hoặc khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không thông báo, cảnh báo bằng biển báo vật lý hoặc phương tiện điện tử ở vị trí dễ nhận biết có thể bị phạt 10-20 triệu đồng.

Ở những nơi có lắp thiết bị ghi âm, ghi hình, người dân phải được thông báo để biết mình đang được ghi lại âm thanh hoặc hình ảnh. Nếu không có biển báo hoặc cảnh báo điện tử ở vị trí dễ nhận biết, đơn vị lắp đặt có thể bị xử phạt.

Đơn vị quản lý dữ liệu thu được từ các thiết bị này còn phải cung cấp thông tin liên hệ để người bị ghi âm, ghi hình có thể gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Không thực hiện yêu cầu này cũng thuộc khung phạt 10-20 triệu đồng đối với tổ chức.

Tuy nhiên, việc người dân biết mình đang đi vào khu vực có thiết bị ghi âm, ghi hình không đồng nghĩa đơn vị vận hành được tùy ý sử dụng dữ liệu đã thu thập cho những mục đích khác.

Theo Điều 71, tổ chức sử dụng dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói thu được từ hệ thống camera giám sát công cộng vào mục đích thương mại, phân tích hành vi hoặc nhận diện khuôn mặt tự động để lập hồ sơ cá nhân mà không có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu có thể bị phạt 30-50 triệu đồng.

Việc trích xuất, chia sẻ hoặc công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, cũng chịu mức phạt 30-50 triệu đồng.

Như vậy, việc được phép lắp thiết bị để giám sát không đồng nghĩa đơn vị vận hành có thể tùy ý dùng hình ảnh, giọng nói đã thu được cho quảng cáo, phân tích hành vi, nhận diện khuôn mặt hoặc các mục đích khác.

Ngoài phạt tiền, một số trường hợp vi phạm còn có thể bị buộc hủy, xóa đến mức không thể khôi phục dữ liệu âm thanh, hình ảnh đã thu thập trái quy định.

Trường hợp không cung cấp thông tin liên hệ để người bị ghi âm, ghi hình yêu cầu truy xuất dữ liệu, đơn vị vi phạm còn phải thiết lập, công khai thông tin này và cung cấp minh chứng thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền.

Các mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức; cá nhân vi phạm cùng hành vi chịu mức phạt bằng một nửa. Quy định mới cũng cho thấy việc bảo vệ dữ liệu không chỉ dừng ở khâu thông báo khi ghi âm, ghi hình, mà còn kéo dài đến cách dữ liệu âm thanh, hình ảnh được sử dụng sau đó.