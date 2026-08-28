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Xuất bản

'Khu vườn bí mật' ra mắt phiên bản mới với nhiều tranh minh họa

  • Thứ sáu, 28/8/2026 16:00 (GMT+7)
  • 43 phút trước

"Khu vườn bí mật", tác phẩm kinh điển của nữ nhà văn Anh Frances Hodgson Burnett, ấn bản minh họa của họa sĩ Inga Moore, mới được phát hành bản tiếng Việt.

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Bộ sách Khu vườn bí mật, ấn bản minh họa đặc biệt của họa sĩ Inga Moore, mới được phát hành bản tiếng Việt. Ảnh: C.K.

Ra mắt lần đầu từ hơn một thế kỷ trước, Khu vườn bí mật là câu chuyện về quá trình trưởng thành, về tình bạn, thiên nhiên và hành trình chữa lành.

Khu vườn bí mật kể về Mary Lennox - cô bé mồ côi được đưa về sống tại một trang viên rộng lớn ở Yorkshire. Tại đây, Mary tình cờ phát hiện một khu vườn bí mật đã bị bỏ quên suốt nhiều năm. Cùng với Colin và Dickon, Mary bắt đầu hành trình khám phá những bí mật, đồng thời chăm sóc khu vườn. Khi khu vườn hồi sinh, những tâm hồn cũng tìm thấy niềm vui, hy vọng và tình yêu dành cho cuộc sống.

Tình bạn, niềm tin vào những điều tốt đẹp trở thành nguồn sức mạnh giúp các nhân vật vượt qua những nỗi sợ, vượt qua giới hạn mà chính mình từng tin là không thể vượt qua.

Hơn một thế kỷ kể từ lần đầu xuất bản, Khu vườn bí mật vẫn là một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển được yêu mến trên toàn thế giới. Tác phẩm đã được dịch ra hơn 55 ngôn ngữ, phát hành hàng chục triệu bản và nhiều lần được chuyển thể trên sân khấu, màn ảnh cùng nhiều loại hình nghệ thuật khác.

Một trong những điểm tạo nên sức hút riêng của phiên bản tiếng Việt mới của Crabit Kidbooks là phần minh họa của họa sĩ Inga Moore. Những bức tranh đã góp phần mở rộng thế giới của tác phẩm bằng ngôn ngữ hình ảnh. Nhờ tranh minh họa, việc đọc một tác phẩm văn học kinh điển có thể trở thành một trải nghiệm gần gũi với độc giả nhỏ tuổi hơn.

Biên tập viên của cuốn sách tại Crabit Kidbooks cho biết các trang truyện được minh họa với màu sắc rực rỡ. "Cùng một câu chuyện, nhưng sách có nhiều tranh minh họa thì khiến trẻ thấy hào hứng đọc hơn. Bản dịch để tâm tới việc dịch giọng địa phương của nhân vật; dịch giả đã chuyển ngữ giọng địa phương Anh Quốc sang tiếng Việt theo cách dễ hiểu với độc giả nhí", biên tập viên nhận định.

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Trân trọng.

Phan Chi

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