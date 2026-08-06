Không nhận ra nhà vô địch World Cup 2026

Tiền vệ Gavi của Tây Ban Nha giữ đúng lời hứa với người hâm mộ sau khi cùng đội tuyển vô địch World Cup 2026.

Gavi với diện mạo mới.

Gavi tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh mái tóc nhuộm hồng độc đáo để ăn mừng chức vô địch thế giới, đúng như cam kết nếu "La Roja" bước lên ngôi vương.

Hình ảnh Gavi với diện mạo mới nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thích thú trước sự hài hước và chân thành của tiền vệ 22 tuổi, đồng thời dành lời khen vì anh không quên lời hứa đã đưa ra trước giải.

Chia sẻ về màn "lột xác" đầy cá tính, Gavi hài hước nói: "Tôi là người luôn giữ lời hứa". Phát biểu ngắn gọn cho thấy tinh thần thoải mái của tuyển thủ Tây Ban Nha sau hành trình đáng nhớ tại World Cup.

Tại World Cup 2026, Gavi chủ yếu sắm vai dự bị trong đội hình của HLV Luis de la Fuente. Anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 phút trong trận gặp Áo ở vòng bảng.

Gavi cũng không phải tuyển thủ Tây Ban Nha đầu tiên thực hiện lời hứa sau chức vô địch thế giới. Trước đó, hậu vệ Marc Cucurella đã gây chú ý khi xăm hình HLV Luis de la Fuente lên cơ thể để hoàn thành cam kết của mình nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Đội tuyển Tây Ban Nha về nước trong biển người Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.