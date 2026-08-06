Không nhận ra nhà vô địch World Cup 2026

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Gavi với diện mạo mới.
Gavi tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh mái tóc nhuộm hồng độc đáo để ăn mừng chức vô địch thế giới, đúng như cam kết nếu "La Roja" bước lên ngôi vương.
Hình ảnh Gavi với diện mạo mới nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thích thú trước sự hài hước và chân thành của tiền vệ 22 tuổi, đồng thời dành lời khen vì anh không quên lời hứa đã đưa ra trước giải.
Chia sẻ về màn "lột xác" đầy cá tính, Gavi hài hước nói: "Tôi là người luôn giữ lời hứa". Phát biểu ngắn gọn cho thấy tinh thần thoải mái của tuyển thủ Tây Ban Nha sau hành trình đáng nhớ tại World Cup.
Tại World Cup 2026, Gavi chủ yếu sắm vai dự bị trong đội hình của HLV Luis de la Fuente. Anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 phút trong trận gặp Áo ở vòng bảng.
Gavi cũng không phải tuyển thủ Tây Ban Nha đầu tiên thực hiện lời hứa sau chức vô địch thế giới. Trước đó, hậu vệ Marc Cucurella đã gây chú ý khi xăm hình HLV Luis de la Fuente lên cơ thể để hoàn thành cam kết của mình nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.