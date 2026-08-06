Khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Oanh để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Oanh (trú tại TDP Cao Nhân 4, phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác của chị Vũ Thị Minh Tâm, trú xã Kiến Minh, TP Hải Phòng, về việc bị Oanh lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng . Quá trình xác minh, thu thập lời khai, tài liệu và dữ liệu sao kê giao dịch ngân hàng, cơ quan điều tra xác định nội dung tố giác có căn cứ.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAHP.

Kết quả điều tra cho thấy, do cần tiền trả nợ cá nhân, Nguyễn Thị Oanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc phối hợp với nhân viên ngân hàng thực hiện dịch vụ chứng minh tài chính cho du học sinh nhằm kêu gọi chị Tâm góp vốn đầu tư.

Tin tưởng, bị hại đã nhiều lần chuyển cho Oanh tổng cộng hơn 18,25 tỷ đồng . Trong quá trình giao dịch, Oanh hoàn trả hơn 15,63 tỷ đồng , gồm tiền gốc và một phần lợi nhuận như cam kết. Tuy nhiên, số tiền còn lại hơn 2,61 tỷ đồng không được hoàn trả mà bị Oanh chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Oanh đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bị can bị xác định thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú và có dấu hiệu liên quan đến nhiều vụ việc khác, nên Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Oanh chủ động liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.