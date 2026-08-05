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Pháp luật

Khởi tố 7 cán bộ trạm y tế ở Đắk Lắk

  • Thứ tư, 5/8/2026 17:42 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Từ thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế, các bị can bị cáo buộc lập khống 3.539 lượt đơn thuốc để chiếm đoạt thuốc trị giá hơn 614 triệu đồng.

Các bị can bị khởi tố.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố thêm 6 bị can liên quan vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), nay là Trạm Y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Thị Thịnh (SN 1969), nguyên Phó Trưởng Trạm Y tế; Võ Thanh Sơn (SN 1985), bác sĩ; Ksor Y Tri (SN 1993), y sĩ; Phạm Thị Anh Thư (SN 1989), nhân viên cấp phát thuốc; Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1970) và Nguyễn Thị Mỹ Thõa (SN 1985), nhân viên hành chính.

Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2022, thực hiện theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1969), nguyên Trưởng Trạm Y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ khám, chữa bệnh, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.

Bằng thủ đoạn này, nhóm bị can bị cáo buộc chiếm đoạt lượng thuốc bảo hiểm y tế trị giá hơn 614 triệu đồng. Số thuốc sau đó được chia nhau mang bán, sử dụng, đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa cho những người có thẻ BHYT bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://vtcnews.vn/khoi-to-7-can-bo-tram-y-te-o-dak-lak-ar1032847.html

Minh Minh/VTC News

tham ô tài sản Đắk Lắk Phú Yên khởi tố hình sự công an đắk lắk

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